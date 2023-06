Wagner: Οργισμένη αντίδραση στο διάγγελμα Πούτιν – «Έκανε λάθος, Σύντομα θα έχουμε νέο πρόεδρο»

Στα άκρα οδηγείται η κόντρα της Wagner με την Ρωσία και τον Πούτιν, μετά την ανταρσία του Γιεβγκένι Πριγκόζιν.

Με ένα μήνυμα στο Telegram, οι μισθοφόροι τη Wagner φέρεται να απαντούν στο κάλεσμα του Πούτιν «να αφήσουν τις εγκληματικές τους ενέργειες» και στην προειδοποίησή του ότι «όσοι οργάνωσαν την ένοπλη εξέγερση θα λογοδοτήσουν».

«Εμφύλιος» ανάμεσα σε Wagner και ρωσικό στρατό – Ανακοίνωσε πως ελέγχει το Ροστόφ – Θωρακίζεται η Μόσχα ΒΙΝΤΕΟ

Διάγγελμα Πούτιν: Μίλησε για «πισώπλατη μαχαιριά»- Αντιτρομοκρατικό καθεστώς στη Μόσχα

«Ο Πούτιν έκανε λάθος επιλογή. Τόσο το χειρότερο γι’ αυτόν. Σύντομα θα έχουμε νέο πρόεδρο», αναφέρει το μήνυμα που φέρει το λογότυπο της μισθοφορικής οργάνωσης και κοινοποιούν τις τελευταίες ώρες Ουκρανοί αξιωματούχοι, δίχως να είναι γνωστό ακόμη εάν πρόκειται για επίσημη θέση της Wagner.

Wagner PMC Telegram channel:

“Putin made the wrong choice. All the worse for him. Soon we will have a new president” pic.twitter.com/o8I7gKCcnl

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 24, 2023