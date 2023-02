Wall Street Journal: «Μην τρώτε πρωινό για να… γλιτώσετε χρήματα» – Σάλος στα social media

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει άρθρο της Wall Street Journal που πρότεινε στους αναγνώστες να παρακάμψουν το πρωινό ώστε να εξοικονομήσουν χρήματα.

Ωστόσο, η αλήθεια είναι πως ο τίτλος του άρθρου δεν ήταν κάτι περισσότερο από clickbait καθώς ουσιαστικά ήθελε να ασκήσει κριτική στις υψηλές τιμές των τροφίμων που περιλαμβάνονται στο πρωινό στις ΗΠΑ.

Για παράδειγμα, τα αυγά κατέγραψαν αύξηση 8,5% τον Ιανουάριο σε σχέση με τον Δεκέμβριο και αύξηση 70,1% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρσι. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση από το 1973 και οφείλεται κυρίως στην έξαρση της γρίπης των πτηνών στην Αμερική. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα αποθέματα αυγών στις ΗΠΑ ήταν χαμηλότερα κατά 29% την τελευταία εβδομάδα του Δεκέμβρη του 2022 σε σχέση με τις αρχές της ίδιας χρονιάς.

Παρομοίως, τα κρύα ποτά χωρίς ανθρακικό και οι χυμοί (όπως για παράδειγμα ο χυμός πορτοκάλι) κατέγραψαν τον Ιανουάριο ετήσια αύξηση 12,4% και μηνιαία αύξηση 1,5%. Στη Φλόριντα, η φετινή σοδειά προτοκαλιών ήταν η χειρότερη των τελευταίων 90 ετών, λόγω του πολικού ψύχους του Δεκεμβρίου, σε συνδυασμό με δύο τυφώνες που έπληξαν την πολιτεία και μια ασθένεια των εσπεριδοειδών.

Επιπλέον, η τιμή των δημητριακών στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 15% σε σχέση με πέρσι (αν και κατέγραψε καλύτερη μηνιαία επίδοση με +0,4%), κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών σιτηρών παγκοσμίως λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Τέλος, η WSJ καλεί τους αναγνώστες της να προτιμήσουν τον καβουρδισμένο καφέ και όχι τον στιγμιαίο, καθώς ο δεύτερος κατέγραψε μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση στην τιμή του (0,1% και 3,6% αντίστοιχα).

Σάλος στα social media

Σε κάθε περίπτωση, όπως είναι φυσικό, ο περισσότερος κόσμος στάθηκε στον τίτλο του άρθρου, το οποίο έχει ήδη γίνει αντικείμενο εμπαιγμού στα social media.

