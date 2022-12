Wall Street: Στα γαλανόλευκα το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης – Χτύπησε το καμπανάκι ο Σταϊκούρας ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Ειδική τελετή προς τιμή της Ελλάδας, η «Ημέρα Ελλάδος-Αμερικής», διοργανώθηκε στη Νέα Υόρκη, σε συνεργασία με την Capital Link, με το Χρηματιστήριο (NYSE) να έχει ντυθεί στα γαλανόλευκα.

Το απόγευμα της Πέμπτης ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, πλαισιωμένος από άλλους εκπροσώπους της ελληνικής αποστολής και επιχειρηματικής κοινότητας, χτύπησε το καμπανάκι της λήξης των εργασιών (closing bell) του Χρηματιστηρίου NYSE. Η τελετή αναμεταδόθηκε ζωντανά από όλα τα μεγάλα διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα των HΠΑ, καθώς αποτελεί ένα γεγονός με μέγιστη τηλεθέαση, που το παρακολουθούν περίπου 150 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Όπως σημείωσε η Capital Link στην ανακοίνωσή της «η ενεργός ανάμειξη του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, του μεγαλύτερου χρηματιστηρίου στον κόσμο, συμβάλλει στην αναβάθμιση και προβολή της Ελλάδος σε ένα ευρύτατο επενδυτικό κοινό σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, δείχνει την σταθερή υποστήριξη του Χρηματιστηρίου στην Ελλάδα, τις ελληνικές επιχειρήσεις, την ελληνική ναυτιλία και την ομογένεια. Η αμερικανική κεφαλαιαγορά αποτελεί σημαντικότατη πηγή άντλησης κεφαλαίων για αυξανόμενο αριθμό εταιριών ελληνικών συμφερόντων και το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης διαδραματίζει κύριο ρόλο σε αυτό».

Στο πλαίσιο της «Ημέρας της Ελλάδος-Αμερικής», το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης κρέμασε την ελληνική σημαία στην Wall Street και εξέδωσε ειδικά αναμνηστικά μετάλλια για να τιμήσει τη χώρα μας.

Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος του NYSE, John Tuttle, καλωσόρισε την ελληνική αντιπροσωπεία και τις εισηγμένες στο NYSE εταιρείες και αναφέρθηκε στη μακροχρόνια σχέση μεταξύ του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, και της Ελλάδας, τονίζοντας ότι η δέσμευση του NYSE με την ελληνική ομογένεια, τη ναυτιλιακή και επιχειρηματική κοινότητα της Ελλάδας και τις εισηγμένες εταιρείες παραμένει ισχυρή.

The NYSE welcomes the Greek American Issuer Day to ring The Closing Bell https://t.co/7y0jbLPbSr

— NYSE 🏛 (@NYSE) December 8, 2022