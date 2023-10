Welcome to UP: Σήμερα η Ανδριάνα Μπάμπαλη στο Πανεπιστήμιο Πατρών – Τι άλλο περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Με δυναμικό τρόπο και μεγάλη ανταπόκριση στις εκδηλώσεις της πρώτης ημέρας διεξαγωγής του, ξεκίνησε την Τετάρτη 18/10/2023, το Welcome to UP 2023, το μεγάλο Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών, το οποίο έγινε θεσμός και κάνει τη Δυτική Ελλάδα επίκεντρο του ενδιαφέροντος της νεολαίας (και όχι μόνο), στην «καρδιά» του Φθινοπώρου.

Σήμερα Πέμπτη το πρόγραμμα είναι γεμάτο εκπλήξεις και φυσικά πολλή μουσική, καθώς η μέρα θα «κλείσει» με μια μοναδική συναυλία της Ανδριάνας Μπάμπαλη στο Πάρκο της Ειρήνης στην Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας αλλά και με μια μεγάλη συναυλία με τον Φοίβο Δεληβοριά στο Αγρίνιο, στον Θερινό Κινηματογράφο «Ελληνίς». Ο Φοίβος Δεληβοριάς θα δώσει συναυλία και στην Πάτρα το βράδυ της Κυριακής 22 Οκτωβρίου, στο Πάρκο της Ειρήνης.

Και οι δύο συναυλίες της Πέμπτης, όπως και όλες οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ έχουν ελεύθερη είσοδο. Φοιτητές, πολίτες και επισκέπτες της περιοχής, καλούνται σήμερα Πέμπτη να δηλώσουν το «παρών» σε μια μεγάλη γιορτή που τα έχει όλα: από αθλητικές δραστηριότητες νωρίς το πρωί, συνέδριο και βόλτα με το Magic Bus Patras Bus Tour, ξεναγήσεις, και προβολές ταινιών από το Διεθνές Φεστιβάλ Δράμας, έως βίντεο και live για τις γυναικοκτονίες, αστρονομική παρατήρηση, μουσική από τον Up fm και Dj’s και φυσικά συναυλίες το βράδυ που θα κάνουν το κέφι να «χτυπήσει κόκκινο».

Το πρόγραμμα για την ΠΕΜΠΤΗ 19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

09.00 – 18.00 Αθλητικές Δραστηριότητες από το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο στο Πάρκο της Ειρήνης

12.00 – 20.00 Συνέδριο για την Ιστορία του Μεσοπολέμου στο Πολιτιστικό & Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών

12.00 – 18.30 Magic Bus Patras Bus Tour

12.00 – 14.00 Περίπατος & Ξενάγηση στους Χώρους του Πανεπιστημίου Πατρών

12.00 – 18.00 Ραδιοφωνική Εκπομπή του UP fm από το stage στο Πάρκο της Ειρήνης

18.00 – 20.00 Γνωριμία με το Περιοδικό @UP και ξενάγηση στα βιβλιοπωλεία στο Κέντρο της Πόλης

19.00 – 19.30 Femicide.gr βίντεο και live για τις γυναικοκτονίες από την Χοροθεατρική Ομάδα φοιτητών ΤΕπΕΚΕ trA 10+1 και την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων ΠΠ στο Πάρκο της Ειρήνης

19.30 – 21.00 Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας στο Πάρκο της Ειρήνης

21.00 – 22.00 Αστρονομική Παρατήρηση από την ομάδα ΩΡΙΩΝ στο Πάρκο Ειρήνης

20.30 – 21.00 Djs στο Πάρκο της Ειρήνης

21.00 Συναυλία με την Ανδριάνα Μπάμπαλη στο Πάρκο της Ειρήνης

23.00 Djs στο Πάρκο της Ειρήνης

ΑΓΡΙΝΙΟ 20.00 Συναυλία με τον Φοίβο Δεληβοριά, στον Θερινό Κινηματογράφο Αγρινίου «Ελληνίς».

Το «Welcome to UP 2023», διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών, με συνδιοργανωτές την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας καθώς και με τη συνεργασία των Δήμων Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και την πολύτιμη συνεισφορά των χορηγών του.

(Όλες οι πληροφορίες για το Φεστιβάλ, στο site του Welcome, welcometoup.upatras.gr)