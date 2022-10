Ζαπορίζια: Ελεύθερος ο γενικός διευθυντής του πυρηνικού εργοστασίου 

Αφέθηκε ελεύθερος ο γενικός διευθυντής του υπό ρωσική κατοχή ουκρανικού πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, Ιχόρ Μουράσοφ, σύμφωνα με σημερινή δήλωση του γενικού διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) Ραφαέλ Γκρόσι.

Ο Ιχόρ Μουράσοφ συνελήφθη ενώ μετέβαινε από τον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης, στην πόλη Ενερχοντάρ την Παρασκευή γύρω στις 4 μ.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με την Energoatom, την κρατική εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τον σταθμό.

«Χαιρετίζω την απελευθέρωση του Ιχόρ Μουράσοφ, γενικού διευθυντή του ουκρανικού πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια. Έλαβα επιβεβαίωση ότι ο Μουράσοφ επέστρεψε ασφαλής στην οικογένειά του», τόνισε ο Γκρόσι με ανάρτηση στο Twitter.

I welcome the release of Ihor Murashov, Director General of #Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant; I have received confirmation that Mr Murashov has returned to his family safely.

