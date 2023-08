 Ζελένσκι: Ευχαριστεί την Ελλάδα για την εκπαίδευση Ουκρανών πιλότων σε F-16 και τη μεταφορά σιτηρών

Μετά την επίσκεψή του στην Αθήνα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δημοσίευσε ένα βίντεο από τις συναντήσεις που είχε με μερικούς από τους ηγέτες των δυτικών Βαλκανίων. Στην ανάρτησή του ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε «ευγνώμων προς την Ελλάδα και όλους τους Έλληνες για την υποστήριξή τους στην Ουκρανία».

Στο μήνυμά του στο Twitter, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμπλήρωσε ακόμα ότι «Η Ελλάδα θα λάβει μέρος στην εκπαίδευση των πιλότων μας σε F-16. Ελληνικές εταιρείες είναι έτοιμες να συμμετάσχουν στη μεταφορά των σιτηρών μας. Ευχαριστώ επίσης την Ελλάδα για την υποστήριξη της στη Φόρμουλα Ειρήνη και σε μια δίκαιη ειρήνη για την Ουκρανία».

Ο Ουκρανός πρόεδρος βρέθηκε τη Δευτέρα (21.08.2023), στην Αθήνα και συναντήθηκε με τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Μετά τη συνάντηση της ουκρανικής και της ελληνικής αντιπροσωπείας, Ζελένσκι και Μητσοτάκης προχώρησαν σε κοινές δηλώσεις τύπου, όπου ανακοίνωσαν τις νέες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η χώρα μας για να βοηθήσει την Ουκρανία να αντιμετωπίσει τη ρωσική εισβολή στο έδαφός της.

Το βράδυ της Τρίτης (22.08.2023) ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγραψε στο Twitter:

Grateful to Greece and all Greeks for their support for Ukraine 🇬🇷🇺🇦

Greece will take part in training our pilots on F-16s.

Greek companies are ready to take part in transporting our grain.

I also thank Greece for supporting the Peace Formula and a just peace for Ukraine. pic.twitter.com/N3QMAFbHb0

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 22, 2023