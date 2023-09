Ζελένσκι: «Ζήτημα χρόνου» η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ – Η επίσκεψη του Γενς Στόλτενμπεργκ – ΒΙΝΤΕΟ

Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ δεν είναι παρά «ζήτημα χρόνου», δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποδεχόμενος στο Κίεβο το γενικό γραμματέα της συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην ουκρανική πρωτεύουσα, η οποία δεν είχε ανακοινωθεί προηγουμένως.

«Είναι ζήτημα χρόνου το πότε η Ουκρανία θα είναι ντε γιούρε μέλος της Συμμαχίας. Κάνουμε τα πάντα για να φέρουμε κοντά αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Honoured to be back in Kyiv to meet President @ZelenskyyUa . We discussed #Ukraine ’s most urgent needs & the next steps in #NATO ’s support. The stronger Ukraine becomes, the closer we are to ending Russia’s aggression. pic.twitter.com/6otciNMbJl

Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε επίσης από τον Στόλτενμπεργκ περισσότερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας για να αντιμετωπίσει τις «ρωσικές επιθέσεις εναντίον των υποδομών» ενέργειας της χώρας που αναμένονται το χειμώνα.

«Ο γενικός γραμματέας δέχθηκε να καταβάλει προσπάθειες για να μας βοηθήσει», για να «κινητοποιήσει τα μέλη της Συμμαχίας», δήλωσε ο Ζελένσκι στη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Στόλτενμπεργκ. «Οφείλουμε να περάσουμε αυτό το χειμώνα μαζί, για να προστατεύοσυμε τις ενεργειακές υποδομές μας και τη ζωή των συμπολιτών μας», τόνισε.

Ο Στόλτενμπεργκ δήλωσε από την πλευρά του πως οι ουκρανικές δυνάμεις «κερδίζουν σταδιακά έδαφος» στην αντεπίθεσή τους εναντίον των ρωσικών δυνάμεων.

I met with @JensStoltenberg in Kyiv.

Substantial talks, as they should be between de facto allies. It is only a matter of time before Ukraine becomes a de jure one as well.

We discussed strengthening Ukraine’s air defense further in order to protect people from Russian terror. pic.twitter.com/WxHdWWSsJw

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 28, 2023