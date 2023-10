«Ζωντανή με βαρύ τραύμα στο κεφάλι» είναι τελικά η Γερμανίδα που φέρεται να δολοφόνησε η Χαμας σε ρέιβ πάρτι στο Ισραήλ

Ανατροπή φέρεται να υπάρχει στην υπόθεση της 30χρονης tattoo artist Shani Louk από την Γερμανία, για την οποία είχε κυκλοφορήσει η είδηση ότι δολοφονήθηκε από την Χαμάς σε ρέιβ πάρτι στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η μητέρα της δημοσίευσε ένα νέο βίντεο και ανέφερε ότι έλαβε μήνυμα από την Παλαιστίνη πως η κόρη της είναι ακόμη ζωντανή, αλλά έχει βαρύ τραύμα στο κεφάλι.

Επίσης, έκανε δηλώσεις στη γερμανική εφημερίδα Bild και είπε πως «τώρα έχουμε στοιχεία ότι η Shani είναι ζωντανή αλλά έχει σοβαρό τραύμα στο κεφάλι και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Κάθε λεπτό είναι κρίσιμο».

Έτσι, έκανε έκκληση στη γερμανική πρεσβεία να επέμβει γρήγορα και ανέφερε πως θεώρησε ότι η κόρη της ήταν νεκρή, εξαιτίας ενός βίντεο που κυκλοφόρησε και έδειχνε μια γυναίκα να της μοιάζει, ενώ είχε το πόδι της σε αφύσικη θέση.

Laut Aussagen der Mutter von #ShaniLouk ist sienoch am leben. Sie liegt aber im kritischen Zustand und mit schwersten Kopfverletzungen in einem Krankenhaus in Gaza. Ihre Mutter fordert nun die Bundesregierung auf “schnell zu handeln und nicht über Zuständigkeiten zu streiten”.… pic.twitter.com/k7yGKbSWjv

— romestylez (@romestylez) October 10, 2023