Ζοζέπ Μπορέλ: Έκτακτη συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ για την κατάσταση στο Ισραήλ

Έκτακτη συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, για την κατάσταση στο Ισραήλ και την περιοχή ανακοίνωσε ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ.

«Συγκαλώ αύριο έκτακτη συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση στο Ισραήλ και στην περιοχή» ανέφερε ο Μπορέλ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

I am convening tomorrow an emergency meeting of EU Foreign Ministers to address the situation in #Israel and in the region.

