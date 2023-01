Αυστραλία: Αεροσκάφος της Qantas προσγειώθηκε στο Σίδνεϊ μετά από σήμα SOS

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια 100 και πλέον επιβατών αεροσκάφους της Qantas, που εξέπεμψε σήμα κινδύνου, εξαιτίας βλάβης στον έναν από τους δύο κινητήρες του. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε χωρίς προβλήματα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

Το αεροσκάφος Boeing 737-838, που εκτελούσε την πτήση QF144 από το Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, προσγειώθηκε με ασφάλεια, σύμφωνα με εξειδικευμένους ιστότοπους, όπως ο Flightradar 24 και ο FlightAware, κάτι που πιστοποιούν πλάνα του αυστραλιανού τηλεοπτικού δικτύου 9 News.

Νωρίτερα, 12 οχήματα της πυροσβεστικής και αρκετά ασθενοφόρα τέθηκαν σε ετοιμότητα για να επέμβουν εάν χρειαζόταν στο αεροδρόμιο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες.

BREAKING: There has been an emergency landing at Sydney Airport. The @Qantas flight from Auckland successfully touched down this afternoon after sending a Mayday call. https://t.co/np1G5rnaoc #7NEWS pic.twitter.com/qLIkzLq1zm

— 7NEWS Brisbane (@7NewsBrisbane) January 18, 2023