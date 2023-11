Αυστρία: Βανδαλισμοί σε εβραϊκούς τάφους στη Βιέννη – ΦΩΤΟ

Σοκ προκάλεσε στην Αυστρία η είδηση του εμπρησμού του εβραϊκού τμήματος του κύριου νεκροταφείου της Βιέννης στη διάρκεια της νύχτας.

Όπως μεταδίδουν αυστριακά ΜΜΕ ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Πολιτιστικής Κοινότητας (ΙΚG), Όσκαρ Ντόιτς κατήγγειλε στο λογαριασμό του στην πλατφόρμα Χ ότι άγνωστοι έβαλαν τη νύχτα φωτιά στον προθάλαμο της αίθουσας τελετών στην τέταρτη πύλη του νεκροταφείου της Βιέννης, εκεί που βρίσκεται το εβραϊκό τμήμα του, ενώ «στους εξωτερικούς τοίχους ζωγράφισαν αγκυλωτούς σταυρούς με σπρέι».

In der Nacht wurde am jüdischen Teil des Zentralfriedhofs (IV. Tor) ein Brand gelegt. Der Vorraum der Zeremonienhalle ist ausgebrannt. An Außenmauern wurden Hakenkreuze gesprayt. Personen kamen nicht zu Schaden. Feuerwehr und Polizei ermitteln. pic.twitter.com/LLvCrrXIge

