Αίγιο: Στάση στις 2 Αυγούστου για την παράσταση «Ο τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού»

Μετά από δύο «σε εξαντλητικό βαθμό» sold out σεζόν και πολλά θεατρικά βραβεία, η «παράσταση της χρονιάς» που αποθεώθηκε από 140.000 θεατές και για την οποία παραμιλάνε δύο χρόνια τώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, κάνει μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία.

Οπότε, το απόλυτο talk of the town, το πλέον πολυπόθητο θεατρικό εισιτήριο, ταξιδεύει!

Αυτή τη φορά σε επιλεγμένες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Και ένας από αυτούς τους προορισμούς είναι και το Αίγιο, όπου “Ο τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού” του Ντάριο Φο σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα και με τον Πάνο Βλάχο στον πρωταγωνιστικό ρόλο, θα παρουσιαστεί την Τετάρτη 2 Αυγούστου, στο Υπαίθριο Θέατρο “Γεώργιος Παππάς”.

Για να έχουν την ευκαιρία οι απανταχού θεατρόφιλοι να απολαύσουν μια παράσταση με δαιμονική ενέργεια, τραγούδια, ζωντανή μουσική και καυστικό χιούμορ από μια ομάδα ηθοποιών που παίζουν, χορεύουν, τραγουδούν διακωμωδώντας βιωματικά το δικό τους σήμερα μέσα από την ιστορία του έργου.

Οι Πάνος Βλάχος, Φοίβος Ριμένας, Ιφιγένεια Αστεριάδη, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Παναγιώτης Κατσώλης και Στέλιος Πέτσος -πάντα υπό τη σκηνοθετική οδηγία του Γιάννη Κακλέα- μας μυούν στο καυστικό και καταγγελτικό σύμπαν του Ντάριο Φο!

Ο Ντάριο Φο, αυτός ο δαιμόνιος δραματουργός, βασιζόμενος σε πραγματικά γεγονότα που συνέβησαν στην Ιταλίας σε καιρούς έντασης, έγραψε μια αριστουργηματικά φαρσική και καταγγελτική σάτιρα για τη βία, την ηλιθιότητα, την αυθαιρεσία της εξουσίας, κατασκευασμένα ψεύδη και τη σκόπιμα «τυφλή» Δικαιοσύνη, υπηρέτη ενός συστήματος διαφθοράς.

Το έργο

Μέσα από μια έξυπνη και επίκαιρη κωμωδία, η εξουσία ξεγυμνώνεται και παρουσιάζονται τα «αδιάσειστα» στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την ενοχοποίηση κάποιου. Ένα ανοιχτό παράθυρο στον έκτο όροφο μπορεί να αποτελέσει λύση όταν η ψυχραιμία χάνεται και ο θάνατος θα αρχειοθετηθεί απλώς ως «τυχαίος»!

Ο Ντάριο Φο καταφέρνει να ξεσκεπάσει μέσα από το έργο του, τη δολοφονία του «αναρχικού σιδηροδρομικού» Τζουζέπε Πινέλι, που διαπράχθηκε από την ιταλική αστυνομία. Με σατιρικό και ειρωνικό τρόπο καταγγέλλει το τραγικό συμβάν, καυτηριάζει την κατάχρηση της εξουσίας και αν και γράφτηκε πριν από χρόνια για να ασκήσει κριτική στην ασύδοτη εξουσία του συστήματος δικαιοσύνης της Ιταλίας και της κυβερνητικής διαφθοράς, σήμερα, χρόνια μετά, ο θεατής δεν θα δυσκολευτεί να βρει πολλές –πάρα πολλές- ομοιότητες με την Ελλάδα του σήμερα.

Λέει ο Ντάριο Φο: «Το έργο παίζεται από τον καιρό που γράφηκε με αμείωτη επιτυχία. Ίσως γιατί στη ζωή πληθαίνουν κάθε τόσο η αιματοχυσία, οι βόμβες τα μεγάλα λόγια και τα μεγάλα σκάνδαλα… Πάντα από τα ίδια συστήματα που οργανώνουν τη βία και που δεν μπορούν να χωνέψουν αυτούς που δεν σκύβουν το κεφάλι.»

Συντελεστές:

Σκηνοθεσία/Δραματουργική επεξεργασία: Γιάννης Κακλέας

Σκηνικά: Ηλένια Δουλαδίρη/Γιάννης Κακλέας

Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη

Μουσική σύνθεση: Βάϊος Πράπας

Στίχοι τραγουδιών: Πάνος Βλάχος

Χορογραφίες: Αγγελική Τρομπούκη

Φωτισμοί: Στέλλα Κάλτσου

Βοηθοί Σκηνοθέτη: Λητώ Τριανταφυλλίδου, Ρέα Σαμαροπούλου

Βοηθός ενδυματολόγου: Ιωάννα Καλαβρού

Βοηθός φωτίστριας: Στέβη Κουτσοθανάση

Γραφείο Τύπου – Επικοινωνία: Μαρία Τσολάκη

Διαφήμιση – Social Media: Renegade Media / Βασίλης Ζαρκαδούλας

Παραγωγή: ΤΕΧΝΗΧΩΡΟΣ

Παίζουν: Πάνος Βλάχος, Φοίβος Ριμένας, Ιφιγένεια Αστεριάδη, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Στέλιος Πέτσος, Παναγιώτης Κατσώλης.

Μουσικός επί σκηνής: Βάιος Πράπας



Υπαίθριο Θέατρο “Γεώργιος Παππάς”, την Τετάρτη 2 Αυγούστου. Γενική είσοδος 20 ευρώ.

Προπώληση εισιτηρίων:

https://www.viva.gr/tickets/theater/o-tyxaios-thanatos-enos-anarxikou-periodeia/