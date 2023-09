American Airlines: Αεροσυνοδός βρέθηκε νεκρή σε δωμάτιο ξενοδοχείου του αεροδρομίου

Μια αεροσυνοδός της American Airlines βρέθηκε νεκρή σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου του αεροδρομίου της Φιλαδέλφειας με μια κάλτσα στο στόμα, δύο ημέρες μετά την προγραμματισμένη αναχώρησή της. Το προσωπικό καθαριότητας στο Philadelphia Airport Marriott το βράδυ της Δευτέρας (24/09) προσπάθησε να έρθει σε επαφή με την 66χρονη γυναίκα από το Λας Βέγκας, χωρίς καμία ανταπόκριση. Όταν οι γιατροί έφθασαν στο ξενοδοχείο, διαπίστωσαν νεκρή την 66χρονη γύρω στις 22:40.

Μέσα στο δωμάτιο βρέθηκαν σφραγισμένα μπουκάλια συνταγών, ενώ οι ερευνητές δήλωσαν ότι έπαιρνε «πολλά φάρμακα». Η αιτία θανάτου της γυναίκας δεν έχει προσδιοριστεί ακόμα, αλλά ο επικεφαλής επιθεωρητής Scott Small δήλωσε πως «υπέστη αιφνίδιο θάνατο», σύμφωνα με το nypost.com.

Η ταυτότητα της γυναίκας δεν έχει δημοσιοποιηθεί, καθώς τα αποτελέσματα της νεκροψίας δεν είχαν ανακοινωθεί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης. Σύμφωνα με το nypost.com, ο Small δήλωσε στο πρακτορείο ότι ο θάνατος της γυναίκας θεωρείται «ύποπτος» και ερευνάται από το τμήμα ανθρωποκτονιών του αστυνομικού τμήματος.

American Airlines flight attendant, 66, found dead with sock in her mouth in hotel room https://t.co/1nFXZjExaY pic.twitter.com/Udhp67iCSP

— New York Post (@nypost) September 27, 2023