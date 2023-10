Ανοίγουν τα σύνορα για την ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα – Η διπλωματική επιτυχία του Μπάιντεν – ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Με την συμφωνία για την διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας στην Γάζα που ακολούθησε μετά την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν στο Ισραήλ, ανοίγουν τα σύνορα της Αιγύπτου προς τη Ράφα για την ζωτικής σημασίας μεταφορά ειδών πρώτης ανάγκης.

Με μια κίνηση που μπορεί να χαρακτηριστεί διπλωματική επιτυχία, ο Μπάιντεν υπερνίκησε τις επιφυλάξεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, κερδίζοντας την συμφωνία του Ισραήλ για αποδοχή της εισόδου ανθρωπιστικής βοήθειας στην Γάζα, από την Αίγυπτο.

Στην συνέχεια, σε επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε χθες ότι θα συνεργαστούν για την επίσπευση της μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας στην Λωρίδα της Γάζας.

Οι δύο ηγέτες υπερτόνισαν τη σημασία διατήρησης της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και και την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης, ενώ η κρίσιμη ανθρωπιστική βοήθεια θα δώσει ένα μήνυμα διεθνούς στήριξης του άμαχου πληθυσμού στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το tweet Μπάιντεν από το Air Force One για την επικοινωνία με τον Αλ Σίσι:

Earlier, I spoke with President Abdel Fattah Al-Sisi of Egypt to deepen our coordination on urgently delivering humanitarian assistance for civilians in Gaza.

Together, we’ll work to preserve stability in the region, prevent escalation, and set circumstances for durable peace. pic.twitter.com/boZaDitXET

— President Biden (@POTUS) October 18, 2023