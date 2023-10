Μπρίτνεϊ Σπίαρς: Το βιβλίο της έχει γίνει ήδη νούμερο 1 στις πωλήσεις – Η αποκάλυψή της για την έκτρωση

Το βιβλίο για τη ζωή της Μπρίτνεϊ Σπίαρς εγείρει το ενδιαφέρον πολλών και το βιβλίο της έχει γίνει ήδη νούμερο 1 στις πωλήσεις.

Το «The Woman in Me» εκτοξεύτηκε στο Νο. 1 της λίστας μπεστ σέλερ του Amazon την Τρίτη 17 Οκτωβρίου, λίγο αφότου αποκάλυψε ότι έκανε έκτρωση όταν ήταν σε σχέση με τον Τζάστιν Τίμπερλεϊκ.

Η 41χρονη ποπ σταρ, γιόρτασε με ανάρτηση στα social media, το παραπάνω γεγονός και ευχαρίστησε τους θαυμαστές της που προπαραγγέλνουν το βιβλίο πριν από την κυκλοφορία του, στις 24 Οκτωβρίου.

«1 εβδομάδα μέχρι το βιβλίο μου #TheWomanInMe να φτάσει στα ράφια! Σας ευχαριστώ όλους που το κάνατε ήδη #1 στο Amazon !!!» γράφει.

Δείτε την ανάρτησή της

Το βιβλίο φαίνεται να υπόσχεται πολλές αποκαλύψεις και γι’ αυτό έχει φτάσει ήδη στην κορυφή. Την αρχή έκανε, μιλώντας για την έκτρωση. «Αγαπούσα τον Τζάστιν τόσο πολύ. Πάντα περίμενα ότι μια μέρα θα κάναμε οικογένεια μαζί. Απλώς αυτό θα γινόταν πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι περίμενα», γράφει η Σπίαρς σε ένα απόσπασμα που δημοσίευσε το «People».

“It was a surprise, but for me, it wasn’t a tragedy. I loved Justin so much. I always expected us to have a family together one day.” https://t.co/nAiObAk9Vn

📷️: Getty pic.twitter.com/IZAmwuDcuD

— People (@people) October 17, 2023