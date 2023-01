Χάος στο Περού: 45 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τον τελευταίο μήνα – Στις φλόγες ιστορικό κτίριο ΒΙΝΤΕΟ

Στο Περού επικρατεί το απόλυτο χάος. Χιλιάδες διαδηλωτές κατέβηκαν στους δρόμους της Λίμα χθες (19/1) οργισμένοι που 45 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις ταραχές του τελευταίου μήνα. Η Αστυνομία εκτιμά τους διαδηλωτές στις 3.500, άλλοι υποστηρίζουν ότι ξεπέρασαν τις 7.000 όπως μετέδωσε το Reuters.

Ιστορικό κτήριο στο κέντρο της πόλης, στην πλατεία Σαν Μαρτίν, τυλίχτηκε στις φλόγες, χωρίς να κινδυνεύσει ωστόσο κανείς, αφού ήταν άδειο, την ίδια ώρα που οι διαδηλωτές πέταγαν πέτρες στους αστυνομικούς. Ωστόσο ο υπουργός Εσωτερικών Vicente Romero αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από δακρυγόνα που έριξαν αστυνομικοί.

Η κατάσταση στο Περού είναι μία από τις χειρότερες που έχει βιώσει η χώρα τα τελευταία 20 χρόνια. Πολλοί κάτοικοι, κυρίως στις φτωχότερες αγροτικές περιοχές, είναι οργισμένοι με την ανισότητα και την άνοδο των τιμών.

WATCH: Protesters clash with police in Peru's capital Lima, plunging the nation deeper into its seventh week of unrest.

More here: https://t.co/gGZ9kG5oYF pic.twitter.com/urEJMsWwel

— Bloomberg (@business) January 20, 2023