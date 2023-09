Ευχάριστη έκπληξη για τον Ανδρέα Τζουραμάνη

Welcome to UP 2023: Η μεγάλη γιορτή αρχίζει σε ένα μήνα

Στο επίκεντρο όλων θα βρίσκεται το Campus του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου θα στηθεί ένα μεγάλο φοιτητικό χωριό.