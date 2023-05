Εκλογές 2023: Η ιστορική πρώτη ψήφος για τους Έλληνες κατοίκους του εξωτερικού

Έκλεισαν και οι τελευταίες κάλπες στην Ευρώπη, όπου ψήφισαν σήμερα Σάββατο 20 Μαΐου οι Έλληνες του εξωτερικού, ενώ σε μερικές ώρες κλείνουν και οι κάλπες στην Αμερική.

Εκλογές 2023: Ικανοποιητική προσέλευση των Ελλήνων του εξωτερικού στις κάλπες

Από το Άμπου Ντάμπι μέχρι τις Βρυξέλλες και την Κορέα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, οι Έλληνες του εξωτερικού είχαν σήμερα την ευκαιρία να πάρουν μέρος στη λήψη των αποφάσεων για την πατρίδα τους, ψηφίζοντας από το πρωί για τους εκπροσώπους τους στη Βουλή.

Ουρές σχηματίστηκαν από το πρωί έξω από πρεσβείες και προξενεία σε όλο τον κόσμο, καθώς για πρώτη φορά – σύμφωνα με νόμο του 2019 – έχουν δικαίωμα ψήφου οι ομογενείς που έχουν ζήσει τα τελευταία 35 χρόνια τουλάχιστον δύο χρόνια στην Ελλάδα κι έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση το τρέχον ή το προηγούμενο έτος.

Αυτές οι προϋποθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα να εγγραφεί μόνο ένα μικρό ποσοστό των ομογενών στις κάλπες, όπου μπορούν να προσέρχονται πλέον και οι Έλληνες φοιτητές του εξωτερικού κάτω των 30, με μόνη προϋπόθεση την υποβολή φορολογικής δήλωσης συγγενή τους πρώτου βαθμού.

Οι κάλπες για τις εθνικές βουλευτικές εκλογές στήθηκαν σε 35 χώρες ανά την υφήλιο και 99 εκλογικά τμήματα. Συνολικά εγγράφηκαν στους εκλογικούς καταλόγους 22.825 απόδημοι Έλληνες.

Τα περισσότερα εκλογικά κέντρα στήθηκαν στη Γερμανία, όπου τοποθετήθηκαν συνολικά 17 – ενώ ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο με 12, οι ΗΠΑ με 9, ενώ και στην Κύπρο συγκροτήθηκαν 5 εκλογικά τμήματα. Σημειώνεται πως οι φίλοι του Ολυμπιακού που ταξίδεψαν στη Λιθουανία ψήφισαν στο Κάουνας και στο Βίλνιους.

Οι ομογενείς είχαν το δικαίωμα να επιλέξουν μόνο τα ψηφοδέλτια Επικρατείας κάθε κόμματος και όχι να βάλουν το σταυρό προτίμησης στα απλά ψηφοδέλτια.

Στις 7:00 το πρωί ξεκίνησε η εκλογική διαδικασία στο Βέλγιο. Στην πόλη των Βρυξελλών τα εκλογικά τμήματα ήταν τρία και οι εγγεγραμμένοι 1562.

