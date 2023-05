Έλον Μασκ: Τα τρυφερά φιλιά με... ρομπότ και στο βάθος οι αντιδράσεις

Θύελλα αντιδράσεων έχουν προκαλέσει οι φωτογραφίες του Έλον Μασκ, που τον δείχνουν να φιλά στο στόμα…ρομπότ!

Οι φωτογραφίες του Μασκ να φιλάει γυναίκες ρομπότ όμως, έχει εξήγηση. Δεν είναι όλα ακριβώς όπως φαίνονται. Ο Ντέιβιντ Μάρβεν, Διευθύνων Σύμβουλος κατασκευαστικής εταιρείας, είναι αυτός που αρχικά διέδωσε εικόνες στο διαδίκτυο, με ένα ερώτημα: «Ο Έλον Μασκ ανακοινώνει τη μελλοντική του σύζυγό, ποια είναι;»

Η μία λοιπόν φωτογραφία είναι του ανθρωποειδούς ρομπότ Optimus που αποκαλύφθηκε τον Σεπτέμβριο, αλλά από τότε έχει εξελιχθεί. Ο Μάρβεν έγραψε: «Είναι το πρώτο ρομπότ που έχει κατασκευαστεί ειδικά σχεδιασμένο με τεχνητή νοημοσύνη, με την προσωπικότητα και τα χαρακτηριστικά της γυναίκας που ονειρεύεται (εννοεί τον Μασκ) και που δεν μπορεί να βρει σε κανέναν κανονικό άνθρωπο, γιατί φυσικά δεν υπάρχει κανονικό άτομο που να έχει όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές».

Ο Μάρβεν συνέχισε την περιγραφή σημειώνοντας ότι «Catnilla» είναι ένα ρομπότ που λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια που δεν χρειάζεται φόρτιση και είναι «εξοπλισμένο με αισθητήρια μέσα που την κάνουν να νιώθει λυπημένη και χαρούμενη». «Έχει μια ισορροπημένη και διαδραστική νοοτροπία… ώστε να μπορεί να δείξει αν βρίσκεται σε κρίση ή να μοιραστεί τα συναισθήματα που βιώνει ή να εκφράσει τις ανάγκες της όταν εκτίθεται σε οποιοδήποτε ψυχολογικό στρες», πρόσθεσε ο κ. Marven.

Στη συνέχεια όμως αποκάλυψε ότι οι περίεργες εικόνες έγιναν στην πραγματικότητα με χρήση τεχνητής νοημοσύνης και ότι σκοπός της ανάρτησής του ήταν να «διευκρινίσει τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης». «Ειδικά αφότου η Tesla Company κυκλοφόρησε το πρώτο ενσωματωμένο ρομπότ «Optimus», πρόσθεσε.

Ένας χρήστης μοιράστηκε τις ανησυχίες του για την τεχνητή νοημοσύνη, γράφοντας στο Twitter: «Αυτή η ανάρτηση αποσαφηνίζει έναν από τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης – χρησιμοποιείται για τη δημιουργία εικόνων σαν αυτές για να ξεγελάσει τους ανθρώπους να πιστεύουν ότι είναι αληθινές».

