Έλον Μασκ: Ζήτησε να.... παλέψει με τον Ζούκερμπεργκ στο Κολοσσαίο

Φιλανθρωπικού χαρακτήρα είναι η «σύγκρουση» του Έλον Μασκ με τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ, με την Ιταλία να απαντά θετικά σε αυτήν την φιλοξενία, αλλά όχι στο Κολοσσαίο.

Ο Μασκ είπε ότι θα μπορούσαν να παλέψουν στο Κολοσσαίο, διευκρινίζοντας ότι ο αγώνας τους θα έχει «ρωμαϊκό» θέμα.

Το «αφεντικό» της Tesla Έλον Μασκ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι η σχεδιαζόμενη «σύγκρουσή» του με τον ιδιοκτήτη του Facebook, τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ, θα μπορούσε να φιλοξενηθεί στο Κολοσσαίο. Ο υπουργός Πολιτισμού της Ιταλίας επιβεβαίωσε την Παρασκευή (11.08.2023) ότι μίλησε με τον Μασκ σχετικά με τη διοργάνωση μίας φιλανθρωπικής εκδήλωσης με «ρωμαϊκό θέμα».

Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏.

Who’s ready to witness the most awaited battle ever 👀

🎈Colosseum, Rome pic.twitter.com/86GKwsmXC4

— sid (@immasiddtwts) August 7, 2023