Ένοπλη επίθεση στο Ρότερνταμ: Τρεις νεκροί, ανάμεσά τους ένα 14χρονο κορίστι- Σεσημασμένος ο φοιτητής δράστης

Τουλάχιστον τρεις είναι οι νεκροί από την ένοπλη επίθεση στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, ενώ ο 32χρονος δράστης- που ήταν φοιτητής στο πανεπιστήμιο Erasmus – συνελήφθη.

Ο 32χρονος άνοιξε πυρ σε ένα σπίτι και στη συνέχεια σε πανεπιστημιακό νοσοκομείο στο Ρότερνταμ – που συνδέεται με το Erasmus – σκοτώνοντας ένα 14χρονο κορίτσι, την 39χρονη μητέρα του και έναν 43χρονο λέκτορα. Οι αρχές εξετάζουν αν τα δύο επεισόδια πυροβολισμών σημειώθηκαν από το ίδιο άτομο.

Πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας δείχνουν έναν άνδρα με ρούχα παραλλαγής να απομακρύνεται με χειροπέδες από το κτίριο του νοσοκομείου. Τα κίνητρα της επίθεσης δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «οι σκέψεις μου είναι στα θύματα, στους αγαπημένους τους και σε όλους τους ανθρώπους που φοβήθηκαν από το περιστατικό».

