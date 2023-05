Eurovision 2023: Η Loreen από τη Σουηδία κέρδισε ξανά ΒΙΝΤΕΟ

Επιβεβαιώθηκαν τα προγνωστικά και κάπως έτσι το κοινό αλλά και οι επιτροπές ανέδειξαν τη Σουηδία με το τραγούδι Tatoo νικήτρια της φετινής Eurovision. Κοινής αποδοχής το αποτέλεσμα για την Loreen, η οποία δέχτηκε αφόρητη πίεση από τη Φινλανδία, που την μαρκάρισε στενά ως το τελευταίο λεπτό με τον Käärijä και το Cha, cha, cha το οποίο ωστόσο ήταν η ιαχή που ακουγόταν συνεχώς στο στάδιο…

there will never be a more legendary eurovision artist than loreen, this woman is truly out of this world and i’m SO glad europe saw her light once again 11 years later 🤎 #eurovision2023pic.twitter.com/b2Caj5U0JF

