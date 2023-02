Financial Times: Μυστικές συζητήσεις Μητσοτάκη με Όσμπορν για τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Νέο δημοσίευμα των Financial Times μιλά για μυστικές συζητήσεις ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και Τζορτζ Όσμπορν, με επίκεντρο την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα.

«Σε μια σουίτα ξενοδοχείου Λονδίνο, δύο πενηντάρηδες άνδρες που συμφώνησαν να συναντηθούν υπό τον όρο της απόλυτης μυστικότητας αναρωτιούνταν: “Μπορούμε να γράψουμε ιστορία;”», έτσι ξεκινά δημοσίευμα των Financial Times που αναφέρεται στο παρασκήνιο της μυστικής συνάντησης Μητσοτάκη – Όσμπορν που θα μπορούσε να σφραγίσει τη μοίρα των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης είχε προσκαλέσει τον Τζορτζ Όσμπορν, πρώην πολιτικό των Συντηρητικών και νυν πρόεδρο του Βρετανικού Μουσείου, για να διερευνήσει μια συμφωνία προκειμένου να τερματιστεί μια από τις πιο πικρές πολιτικές και πολιτιστικές διαμάχες στον κόσμο: εκείνη για την τύχη των Γλυπτών του Παρθενώνα ηλικίας 2.500 ετών, συνεχίζουν οι FT.

«Είναι το πάθος μου» δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης στους FT, αναπολώντας την πρώτη συνάντηση με τον Όσμπορν στο ξενοδοχείο Berkeley τον Νοέμβριο του 2021.

«Το ήθελα πάρα πολύ από την πρώτη φορά που είδα τη Ζωφόρο, όταν ήμουν περίπου 18 ετών και επισκέφθηκα το Βρετανικό Μουσείο. Αυτό που με σόκαρε και με εξόργισε ήταν ότι το μνημείο ήταν σπασμένο. Είναι σαν να έχεις πάρει τη Μόνα Λίζα και να την έχεις κόψει στη μέση», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου άκουγε με προσοχή τον Έλληνα πρωθυπουργό, βλέποντας έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να συνεργαστεί. «Κανείς δεν έχει προσπαθήσει για πάντα», δήλωσε ο Όσμπορν στους συναδέλφους του.

