Φινλανδία: Εγκρίθηκε από τη Βουλή η ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ

Το κοινοβούλιο της Φινλανδίας ενέκρινε την Τετάρτη με συντριπτική πλειοψηφία την πρόταση να ενταχθεί η χώρα στο ΝΑΤΟ, ενώ το Ελσίνκι στρέφει τώρα την προσοχή του στα μέλη της συμμαχίας Ουγγαρία και Τουρκία για να επικυρώσουν την ένταξή του.

Ως απάντηση στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία πριν από ένα χρόνο, το Ελσίνκι αποφάσισε τον περασμένο Μάιο να ενταχθεί στη δυτική στρατιωτική συμμαχία, ενώ μέχρι τότε στηριζόταν αποκλειστικά στις δικές του ένοπλες δυνάμεις για την υπεράσπιση των συνόρων μήκους 1.300 χιλιομέτρων που μοιράζεται με τη Ρωσία.

Η προηγούμενη ψηφοφορία των Φινλανδών βουλευτών τον περασμένο Μάιο σχετικά με το αν θα στηρίξει την κυβέρνηση στην έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων εγκρίθηκε με 188 ψήφους υπέρ και 8 κατά, δείχνοντας ότι η χώρα είχε διατηρήσει σταθερή υποστήριξη στο θέμα.

Οι νέοι υποψήφιοι για το ΝΑΤΟ πρέπει να εγκριθούν και από τα 30 υπάρχοντα μέλη της συμμαχίας και η υποστήριξη για την αίτηση της Φινλανδίας παραμένει σε εκκρεμότητα από την Τουρκία και την Ουγγαρία.

Με την υιοθέτηση των ιδρυτικών εγγράφων του ΝΑΤΟ, η Φινλανδία μπορεί να πάρει το προβάδισμα από τη γειτονική Σουηδία, της οποίας η αίτηση επίσης έχει ανασταλεί από την Τουρκία. Μια συμφωνία μεταξύ των τριών χωρών στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη για την επίλυση των διαφορών τους δεν έχει ακόμη επιλύσει τα πράγματα μεταξύ Στοκχόλμης και Άγκυρας.

Μετά από αυτό, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να δεχτεί τη Φινλανδία στο ΝΑΤΟ, ωστόσο, έχει κατηγορήσει τη Σουηδία ότι φιλοξενεί ανθρώπους που θεωρεί μέλη τρομοκρατικών ομάδων. Νωρίτερα τον Ιανουάριο, οι διαδηλώσεις στη Στοκχόλμη κατά της προσπάθειας της Τουρκίας και της Σουηδίας να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένης της καύσης ενός αντιγράφου του Κορανίου, αύξησαν απότομα τις εντάσεις με την Άγκυρα.

Η Σουηδία περιμένει επίσης την έγκριση από την Ουγγαρία, το κοινοβούλιο της οποίας άρχισε να συζητά τις επικυρώσεις την Τετάρτη (1 Μαρτίου) και θα μπορούσε να διεξαγάγει ψηφοφορία αυτόν τον μήνα.

Η Βουδαπέστη μέχρι στιγμής δεν έχει αναφέρει κανένα εμπόδιο για την έγκριση της προσφοράς. Η φινλανδική κυβέρνηση της απερχόμενης πρωθυπουργού Σάνα Μάριν, ωστόσο, μπορεί να μην είναι έτοιμη να περιμένει τη γειτονική Σουηδία, καθώς θέλει να αποφύγει οποιοδήποτε πιθανό πολιτικό κενό που θα προκληθεί από μια καθυστερημένη προσφορά και με εκλογές στις 2 Απριλίου.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, είπε την περασμένη εβδομάδα ότι στοχεύει να έχει και τις δύο σκανδιναβικές χώρες ως μέλη εγκαίρως για μια σύνοδο κορυφής που έχει προγραμματιστεί για τον Ιούλιο.

Στην περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας, η επικείμενη ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ θεωρείται στρατηγική αποτυχία για τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν και ευκαιρία να κλείσει τα κενά στην ασφάλεια της Βαλτικής Θάλασσας.

Καθώς είναι ήδη εταίροι του ΝΑΤΟ, το Ελσίνκι και η Στοκχόλμη αποτελούν μέρος μιας εντατικής ανταλλαγής πληροφοριών και της στρατηγικής επικοινωνίας του ΝΑΤΟ από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Ωστόσο, καθώς δεν έχουν πλήρη ιδιότητα μέλους, δεν ήταν μέχρι στιγμής δυνατό να μοιραστούν άλλες ευαίσθητες στρατιωτικές πληροφορίες που σχετίζονται με την περιοχή.

