Φρανκφούρτη: Πλημμύρισε το αεροδρόμιο λόγω καταιγίδας – Δεκάδες πτήσεις ακυρώθηκαν – ΒΙΝΤΕΟ

Λόγω των έντονων βροχοπτώσεων στην Φρανκφούρτη, δεκάδες πτήσεις ακυρώθηκαν στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Γερμανίας την Τετάρτη. Μέχρι αργά το βράδυ, μεγάλες ποσότητες νερού είχαν συγκεντρωθεί στον διάδρομο απογείωσης – προσγείωσης, αφήνοντας τους επιβάτες καθηλωμένους καθώς δεν μπορούσαν να αποβιβαστούν.

Ένα βίντεο από το αεροδρόμιο κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο δείχνει αεροπλάνα να σταθμεύουν σε στάσιμα νερά, ενώ στο βάθος οι κεραυνοί έκαναν τη νύχτα -μέρα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του αεροδρομίου της Φρανκφούρτης, περίπου 70 πτήσεις είχαν ακυρωθεί λόγω των κακών καιρικών συνθηκών.

