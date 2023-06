Φρίκη στις ΗΠΑ: Πατέρας δολοφόνησε τους τρεις μικρούς γιους του

Ένας άνδρας από το Οχάιο πυροβόλησε θανάσιμα τους τρεις μικρούς του γιους. Όπως παραδέχθηκε, σχεδίαζε τους φόνους και τους έβαλε στη σειρά πριν τους εκτελέσει με καραμπίνα, δήλωσαν την Παρασκευή οι εισαγγελείς.

Ο Τσαντ Ντόερμαν, 32 ετών, ο οποίος κατηγορείται επίσης για τον τραυματισμό της μητέρας των αγοριών στο σπίτι της οικογένειας, είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, δήλωσαν οι Αρχές.

Ο επικεφαλής εισαγγελέας της κομητείας Κλερμόντ, Ντέιβιντ Γκαστ, δήλωσε κατά τη διάρκεια της απαγγελίας κατηγοριών στον Ντόερμαν την Παρασκευή ότι ένα από τα αγόρια προσπάθησε να διαφύγει σε ένα κοντινό χωράφι, αλλά ο δράστης «κυνήγησε» τον γιο του και τον έφερε πίσω στο σπίτι τους πριν τον σκοτώσει.

Η εγγύησή του έχει οριστεί σε 20 εκατομμύρια δολάρια.

Chad Doberman, 32, tears up as Clermont chief prosecutor describes how he planned and executed his three young boys at their home in Monroe Township. Bond was set at $20 million. ⁦@Enquirer⁩ ⁦@ckpj99⁩ ⁦@CincinnatiPhil⁩ pic.twitter.com/tjft3nwhcA

— Liz Dufour (@ldufour) June 16, 2023