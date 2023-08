Γιατί είναι σημαντικό η Miley Cyrus να μην κάνει περιοδεία

Μόλις πριν λίγες ημέρες, η Miley Cyrus κυκλοφόρησε το καινούριο της single, με τίτλο «Used To Be Young», όπου και αποδεικνύεται περίτρανα και με μουσικό πλέον τρόπο, το πόσο έχει μεγαλώσει η Miley τα τελευταία χρόνια, ακριβώς μπροστά στα μάτια μας, και ιδιαίτερα μετά το διαζύγιό της από τον Liam Hemsworth που φαίνεται να λειτούργησε κομβικά για την εκδοχή της που βλέπουμε σήμερα.

Και αυτή η σύγχρονη εκδοχή της Miley είναι τόσο ταλαντούχα, τόσο όμορφη, τόσο χαρισματική που είναι αδύνατον κάποιος να της αντισταθεί, ακόμα και εάν γνωρίζουμε πολύ καλά πως δεν υπάρχει περίπτωση να την χαρούμε εύκολα σε κάποια ζωντανή εμφάνιση.

Και όχι γιατί δεν εμφανίζεται ποτέ live on stage, αλλά γιατί δεν πρόκειται να μπει στη διαδικασία της παγκόσμιας ή ακόμα και της αποκλειστικά αμερικανικής περιοδείας. Το tour είναι ένα ενδεχόμενο που η Miley δεν επιθυμεί σε αυτή τη φάση της καριέρας της και ο λόγος είναι πραγματικά εντυπωσιακός και τόσο ανθρώπινος, που αποδεικνύει το πόσο έχει ωριμάσει η Miley.

Ο λόγος που η αγαπημένη star δεν πρόκειται εύκολα να βγει σε περιοδεία δεν είναι επειδή δεν αγαπάει τους fans της, τουναντίον, είναι όλα όμως, θέμα ψυχικής υγείας, έτσι ακριβώς όπως το εξηγεί και η ίδια σε μία νέα σειρά βίντεο για την προώθηση του «Used To Be Young».

«Εάν ερμηνεύεις σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο έντασης και αρτιότητας, θα πρέπει να υπάρχει ένας αντίστοιχος χρόνος επαναφοράς και ξεκούρασης. Υπάρχει ένα επίπεδο εγωισμού που παίζει ρόλο και που αισθάνομαι πως χρησιμοποιείται υπερβολικά πολύ όταν είμαι σε περιοδεία. Και μόλις αυτό τεθεί σε λειτουργία, είναι πολύ δύσκολο να το σταματήσεις. Και νομίζω πως όταν εκπαιδεύεις το εγώ σου να είναι ενεργό κάθε βράδυ ξεχωριστά, είναι το πιο δύσκολο για μένα να το σταματήσω», δήλωσε η Miley.

«Το να έχεις αυτή την καθημερινή σχέση με άλλους ανθρώπους να αποτελεί αντικείμενο έρευνας και παρατήρησης δεν είναι υγιές για μένα, επειδή διαγράφει την ανθρωπιά και τη σύνδεσή μου και χωρίς την ανθρωπιά και τη σύνδεσή μου, δε μπορώ να είμαι δημιουργός και αυτό είναι η προτεραιότητά μου», ξεκαθάρισε η Miley.

Επομένως, ο λόγος είναι η ψυχική της υγείας και αυτό δε μπορεί παρά να το σεβαστεί ο οποιοσδήποτε, καθώς μπορεί συχνά να το ξεχνάμε, όμως ακόμα και όσοι βρίσκονται στα φώτα της δημοσιότητας και θεωρούμε πως έχουν τα πάντα σε αυτή τη ζωή, συνεχίζουν να είναι άνθρωποι με φόβους, ανασφάλειες, περιορισμούς και δικά τους τραύματα που πρέπει να επουλώσουν.

Οπότε προσωρινά, ας πατήσουμε ξανά replay στο ολοκαίνουριο single της Miley.

Δες τους στίχους του «Used To Be Young» της Miley Cyrus

The truth is bulletproof, there’s no foolin’ you

I don’t dress the same

Me and who you say I was yesterday

Have gone our separate ways

Left my livin’ fast somewhere in the past

‘Cause that’s for chasin’ cars

Turns out open bars lead to broken hearts

And goin’ way too far

I know I used to be crazy

I know I used to be fun

You say I used to be wild

I say I used to be young

You tell me time has done changed me

That’s fine, I’ve had a good run

I know I used to be crazy

That’s ‘causе I used to be young

Take onе, pour it out, it’s not worth cryin’ ’bout

The things you can’t erase

Like tattoos and regrets, words I never meant

And ones that got away

Left my livin’ fast somewhere in the past

And took another road

Turns out crowded rooms empty out as soon

There’s somewhere else to go, oh-oh

I know I used to be crazy

I know I used to be fun

You say I used to be wild

I say I used to be young

You tell me time has done changed me

That’s fine, I’ve had a good run

I know I used to be crazy

That’s ’cause I used to be young

Oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh

Oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh

Oh-woah, oh-woah, oh-woah, oh

Yeah

Woah-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh

Woah-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh

Oh-woah, oh-woah, oh-woah, oh

I know I used to be crazy

Messed up, but, God, was it fun

I know I used to be wild

That’s ’cause I used to be young

Those wasted nights are not wasted

I remember every one

I know I used to be crazy

That’s ’cause I used to be young

You tell me time has done changed me

That’s fine, I’ve had a good run

I know I used to be crazy

That’s ’cause I used to be young

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Miley Cyrus (@mileycyrus)

Με πληροφορίες από cosmopolita.com και genius.com