Google: Η τεχνητή νοημοσύνη «τρώει» 12.000 θέσεις εργασίας του Ομίλου – Με emails οι απολύσεις

Η μητρική της Google καταργεί 12.000 θέσεις εργασίας, που αντιστοιχεί στο 6% του ανθρώπινου δυναμικού της, όπως ανέφερε η εταιρία.

Ο Σούνταρ Πιτσάι, διευθύνων σύμβουλος της Alphabet Inc., ανέφερε σε σημείωμα προς το προσωπικό που είδε το Reuters πως η εταιρεία είχε αυξήσει πολύ γρήγορα το προσωπικό της τα τελευταία χρόνια, «σε ένα διαφορετικό οικονομικό πλαίσιο απ αυτό που αντιμετωπίζουμε σήμερα». «Αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για τις αποφάσεις που μας οδήγησαν εδώ», είπε.

Οι περικοπές έρχονται λίγες ημέρες αφότου η ανταγωνίστρια Microsoft ανακοίνωσε ότι θα απολύσει 10.000 υπαλλήλους.

Οι απώλειες θέσεων εργασίας επηρεάζουν ομάδες σε όλη την εταιρία περιλαμβανομένων των προσλήψεων και ορισμένων εταιρικών λειτουργιών, καθώς και μερικές ομάδες μηχανολογίας και προϊόντων.

Οι απολύσεις είναι σε παγκόσμιο επίπεδο και θα επηρεάσουν αμέσως το προσωπικό στις ΗΠΑ.

Στο εξωτερικό, οι απολύσεις θα πάρουν περισσότερο λόγω των τοπικών νόμων και πρακτικών για την απασχόληση, είπε ο Πιτσάι στο σημείωμα.

Με emails οι απολύσεις

Η Alphabet έχει ήδη στείλει μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails) στους επηρεαζόμενους υπαλλήλους, αναφέρει το σημείωμα, ενώ η διαδικασία θα πάρει περισσότερο χρόνο σε άλλες χώρες λόγω των τοπικών νόμων και πρακτικών απασχόλησης.

Η είδηση για τις απολύσεις έρχεται στη διάρκεια μιας περιόδου οικονομικής αβεβαιότητας καθώς και τεχνολογικών προσδοκιών, καθώς η Google και η Microsoft επενδύουν σε έναν αναπτυσσόμενο τομέα λογισμικού γνωστό ως αναγεννητική τεχνητή νοημοσύνη (generative artificial intelligence).

«Είμαι βέβαιος για την τεράστια ευκαιρία μπροστά μας χάρη στη δύναμη της αποστολής μας, στην αξία των προϊόντων και των υπηρεσιών μας και στις πρώιμες επενδύσεις μας στην AI», έγραψε ο Πιντσάι στο σημείωμα.

Η Susannah Streeter, αναλύτρια του Hargreaves Lansdown, είπε ότι η διαφήμιση, η βασική επιχείρηση που στηρίζει τη μηχανή αναζήτησης της Google και το YouTube, δεν θα μείνει ανεπηρέαστη από τις οικονομικές αναταράξεις.

Χιλιάδες απολύσεις

Περισσότεροι από 38.000 εργαζόμενοι στον κλάδο της τεχνολογίας έχασαν τις δουλειές τους μόνο φέτος, αφού σχεδόν 155.000 απολύθηκαν το 2022, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης Layoffs.fyi. Οι εταιρείες που «κόβουν» χιλιάδες εργαζόμενους περιλαμβάνουν την Amazon.com Inc (AMZN.O), τη Meta Platforms Inc (META.O) και τη Salesforce Inc (CRM.N).