Instagram: Αυτό είναι το νέο στοιχείο που ενσωματώνει η Meta – Έρχεται και σε Facebook και Messenger

Σε ακόμα περισσότερες αλλαγές φαίνεται πως θα περάσουν τα social media της εταιρείας Meta.

Ένα νέο χαρακτηριστικό προστέθηκε στο Instagram, με τη Meta να αξιοποιεί κάτι που έχει γίνει γνωστό μέσω του Telegram. Πρόκειται για κάτι που φέρνει τα μονόπλευρα μηνύματα στην εφαρμογή.

Τα Broadcast Channels θα επιτρέψουν στους creators να παρέχουν updates κατευθείαν στο inbox των ακολούθων τους. Οι χρήστες που θα ακολουθούν αυτά τα κανάλια θα μπορούν να αντιδρούν στα μηνύματα και να ψηφίζουν σε δημοσκοπήσεις, ωστόσο δε θα μπορούν να συμμετέχουν στη συζήτηση.

Για παράδειγμα, το «Meta Channel» του Zuckerberg περιέχει νέα και updates από όλα τα προϊόντα και την τεχνολογία που αναπτύσσεται στην Meta, ενώ πέρα από κείμενο, υπάρχουν φωτογραφίες, βίντεο και άλλο περιεχόμενο.

Προς το παρόν σύμφωνα με το news.gr, το χαρακτηριστικό έχει ενεργοποιηθεί μόνο για τον Zuckerberg και μερικούς επιλεγμένους creators, όπως η Chloe Kim και ο Mackenzie Dern. Όσοι creators ενδιαφέρονται, μπορούν να κάνουν sign up εδώ για να μπουν στην early access λίστα.

Η Meta σκοπεύει να φέρει τα channels στο Facebook και στο Messenger του επόμενους μήνες, ενώ ετοιμάζει επιπλέον χαρακτηριστικά, όπως τη δυνατότητα να προστεθεί ένας ακόμα creator στο chat, καθώς και τη δυνατότητα να πραγματοποιούνται συνεντεύξεις τύπου AMA (Ask Me Anything).