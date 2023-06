ΗΠΑ: Αεροπλάνο προσγειώθηκε με τη μύτη

Εφιαλτικές ήταν οι στιγμές που έζησαν οι επιβάτες μιας πτήσης της Delta Airlines στο Σάρλοτ των ΗΠΑ.

Το αεροπλάνο τύπου Boeing 717 της πτήσης 1092 της Delta Airlines προσγειώθηκε με τη μύτη εξαιτίας ενός προβλήματος κάτι το οποίο δεν επέτρεψε οι μπροστινοί τροχοί του να κατέβουν κανονικά.

Οι εικόνες προκαλούν τρόμο. Το αεροπλάνο γέρνει προς τα εμπρός στη μύτη του, ωστόσο το θετικό είναι ότι κανένας από τους 96 επιβάτες ή από το πενταμελές πλήρωμα δεν έπαθε το παραμικρό.

Στο αεροδρόμιο πάντως είχε σημάνει συναγερμός με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκής να έχουν σπεύσει στο σημείο της προσγείωσης.

So this just happened…

On Delta flight 1092 and we just landed in Charlotte, without nose gear! The crew was amazing and the pilots landed it smoothly! @Delta pic.twitter.com/W6T6WdejpB

— kparks (@parks3811) June 28, 2023