ΗΠΑ: «Εκτός εαυτού» κατηγορούμενη που αποκεφάλισε τον εραστή της σε δικαστήριο – Άρχισε να χτυπά τον δικηγόρο της ΒΙΝΤΕΟ

Η 25χρονη Taylor Schabusiness, κατηγορείται για τον στραγγαλισμό και τον αποκεφαλισμό του εραστή της. Χθες, Τρίτη κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας με στόχο να προσδιοριστεί εάν διαθέτει την απαιτούμενη πνευματική διαύγεια προκειμένου να δικαστεί, η 25χρονη επιτέθηκε στον δικηγόρο της.

Το βίαιο περιστατικό σημειώθηκε στο δικαστήριο του Γουισκόνσιν, των ΗΠΑ και καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας. Το ξέσπασμα της κατηγορουμένης σημειώθηκε λίγο μετά την ανακοίνωση του δικηγόρου της στο δικαστήριο ότι ο εμπειρογνώμονας στον οποίο έχει ανατεθεί η αξιολόγηση της ψυχολογικής κατάστασής της θα χρειαζόταν περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσει την έκθεσή του.

Ο δικηγόρος της 25χρονης ζήτησε αναβολή δύο εβδομάδων για την κατάθεση του εμπειρογνώμονα και ο δικαστής συμφώνησε, προτείνοντας να μετατεθεί η ημερομηνία της νέας ακροαματικής διαδικασίας από τον Μάρτιο στον Μάιο. Τότε ήταν που η κατηγορούμενη σηκώθηκε επάνω και επιτέθηκε βιαίως στον συνήγορό της.

Taylor Schabusiness, a Wisconsin woman accused of killing and dismembering a Green Bay man, attacked her attorney today in court.

Η επέμβαση του φρουρού ήταν άμεση. Κατάφερε να την ακινητοποιήσει και να την πείσει να ηρεμήσει. Μετά από λίγο η 25χρονη βγήκε έξω από τη δικαστική αίθουσα.

Όταν ξεκίνησε εκ νέου η ακροαματική διαδικασία, ο δικηγόρος της 25χρονης ενημέρωσε το δικαστήριο για την απόφασή του να παραιτηθεί από την υπεράσπιση της.

Taylor Schabusiness attacked her attorney during a court hearing in Brown County court, moments after the judge indicated he was going to delay her March 6 trial: https://t.co/arjLC8qZoe

— WLUK-TV FOX 11 (@fox11news) February 14, 2023