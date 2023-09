ΗΠΑ: Νέες κατηγορίες για τους 5 αστυνομικούς που ξυλοκόπησαν τον Τάιρ Νίκολς μέχρι θανάτου

Νέες κατηγορίες απαγγέλθηκαν εναντίον των πέντε αστυνομικών που χτύπησαν μέχρι θανάτου τον Τάιρ Νίκολς, ένα ακόμα θύμα της αστυνομικής βίας στις ΗΠΑ.

Κατηγορίες απαγγέλθηκαν από ομοσπονδιακό δικαστήριο εναντίον πέντε πρώην αστυνομικών στο Μέμφις των ΗΠΑ για την παραβίαση των πολιτικών δικαιωμάτων του Τάιρ Νίκολς, ενός Αφροαμερικανού τον οποίο ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου για τροχονομική παράβαση και στη συνέχεια προσπάθησαν να καλύψουν τα στοιχεία, ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης.

Βίντεο από τη σύλληψη του Νίκολς, τον Ιανουάριο στο Μέμφις, τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας έδειχναν τους πέντε αστυνομικούς, επίσης Αφροαμερικανούς, να χτυπούν τον 29χρονο χωρίς να σταματούν.

Five former Memphis policemen were charged in federal court with violating the civil rights of Black motorist Tyre Nichols by beating him to death after a traffic stop and engaging in a cover-up https://t.co/QAEXPNkM2X pic.twitter.com/UVuK5xBNeO

— Reuters (@Reuters) September 13, 2023