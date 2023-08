ΗΠΑ: Πτήση εφιάλτης – 11 τραυματίες από τις έντονες αναταράξεις – ΒΙΝΤΕΟ

Επιβάτες εθεάθησαν να βγαίνουν από την πτήση στις ΗΠΑ με φορεία μετά από «έντονες αναταράξεις» σε πτήση που τραυμάτισαν 11 άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το CNN, το αερoπλάνο της εταιρείας «Delta Air Lines» μετέφερε 151 επιβάτες και 14 μέλη πληρώματος από το Μιλάνο της Ιταλίας στην Ατλάντα των ΗΠΑ.

Τα νέα πλάνα έδειξαν την ανησυχητική στιγμή που πολλοί επιβάτες χρειάστηκε να μεταφερθούν με φορείο από το αεροσκάγος μετά τις έντονες αναταράξεις λίγο έξω από την Ατλάντα το βράδυ της Τρίτης με αποτέλεσμα 11 άτομα να τραυματιστούν.

Επιβάτες και αεροσυνοδοί ήταν μεταξύ των τραυματιών όταν η πτήση καθ’ οδόν από το Μιλάνο της Ιταλίας έπεσε σε αναταράξεις λίγο πριν από τις 7 μ.μ.(τοπική ώρα), ανακοίνωσαν η αεροπορική εταιρεία και οι ομοσπονδιακές αρχές.

Πλάνα που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν τουλάχιστον δύο ανθρώπους να μεταφέρονται με φορεία στον διάδρομο του Airbus A350 μετά την ασφαλή προσγείωσή του στο Διεθνές Αεροδρόμιο Hartsfield-Jackson της Ατλάντα.

Μια γυναίκα, που πιστεύεται ότι ήταν αεροσυνοδός, συνοδευόταν από το αεροπλάνο φορώντας επίδεσμο στο κεφάλι και νάρθηκα στον αυχένα, ενώ μία επιβάτης φαινόταν να κρατάει μια μεγάλη παγοκύστη στο κεφάλι της, φαίνεται στο βίντεο.

Αρκετά μέλη του πληρώματος βιντεοσκοπήθηκαν επίσης να φορούν νάρθηκες στον αυχένα καθώς κάθονταν σε αναπηρικά καροτσάκια μέσα στον τερματικό σταθμό.

Eπιβάτης που τράβηξε το βίντεο, θυμήθηκε πώς το αεροπλάνο ξαφνικά «έπεσε» όταν βρέθηκε στις αναταράξεις με αποτέλεσμα πολλοί μεταξύ των οποίων ηι την ίδια, «να πετάξουν από τα καθίσματά τους».

«Μια γυναίκα χτύπησε τον κάδο απορριμμάτων και τον έσπασε. Υπήρξαν αρκετοί τραυματισμοί, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερων αεροσυνοδών», ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Κάναμε αναγκαστική προσγείωση και οι μη σοβαρά τραυματισμένοι έπρεπε να παραμείνουν στο αεροπλάνο μέχρι να έρθει νέο πλήρωμα πτήσης, επειδή δεν μπορείς να αποβιβαστείς χωρίς αυτό».

Ένα ζευγάρι που επέβαινε στο αεροσκάφος, το οποίο δεν θέλησε να κατονομαστεί, δήλωσε στο Fox5 ότι οι επιβάτες χρειάστηκε να παραμείνουν στο αεροσκάφος για περίπου δύο ώρες, ενώ οι τραυματίες, μεταξύ των οποίων και κάποιοι που φαίνεται να έχουν «σοβαρά τραύματα στο κεφάλι», υποβλήθηκαν σε εξέταση και αποσύρθηκαν από το αεροσκάφος.

Η κατάσταση των τραυματιών δεν ήταν άμεσα σαφείς.

«Προτεραιότητά μας είναι η φροντίδα των πελατών μας και του πληρώματος που υπέστησαν τραυματισμούς» ανέφερε η εταιρεία.

