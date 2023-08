ΗΠΑ: Στο έλεος του τυφώνα Ιντάλια η Φλόριντα – Έχουν εκκενωθεί περιοχές – ΒΙΝΤΕΟ

Σαρωτικό ήταν το πέρασμα του τυφώνα Idalia ο οποίος συνεχίζει να διασχίζει την δυτική και βόρεια Φλόριντα.

Από τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος, ο τυφώνας πέρασε από τα δυτικά παράλια της Πολιτείας των ΗΠΑ, τα οποία σε μεγάλο βαθμό είχαν εκκενωθεί από τις αρχές.

Ο τυφώνας ήταν σαρωτικός στο πέρασμά του (είχε αναβαθμιστεί αρχικά σε κατηγορία 4), μετατρέποντας ολόκληρες περιοχές σε λίμνες.

Μεγαλύτερες ζημιές προκάλεσε στα κεντροδυτικά της Φλόριντα και στα ανατολικά της Βόρειας Καρολίνας και της Τζόρτζια, απ’ όπου πέρασε προκαλώντας πλημμύρες και καταστροφές σε ακτίνα 400 χιλιομέτρων, από την Τάμπα ως το Ορλάντο.

Over 230,000 are without power this morning from the effects of #HurricaneIdalia in Florida. #Idalia made landfall earlier this morning near Keaton Beach and will continue to move inland over northern Florida, southern Georgia, and parts of the Carolinas. pic.twitter.com/7wClQkaYTQ — Scott C’one (@usa_headli17921) August 30, 2023

Γέφυρες που συνδέουν πόλεις έκλεισαν λόγω των πλημμυρών, ενώ και η Disneyland στο Ορλάντο έμεινε κλειστή για λόγους ασφαλείας.

Πάνω από 264.000 νοικοκυριά παραμένουν από το πρωί χωρίς ρεύμα, ενώ η μετακίνηση στα δυτικά και τα βόρεια της Φλόριντα, είναι σχεδόν αδύνατη.

Το Σένταρ Κι έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές καθώς σπίτια ισοπεδώθηκαν, ενώ κάποια… παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, αφού ο τυφώνας πέρασε εκεί με ταχύτητα που «άγγιξε» τα 200 χλμ ανά ώρα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές, η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη στην πόλη Χάντσον, στην περιοχή Πάσκο Κάουντι, η οποία έχει πλημμυρίσει και ένας σημαντικός αριθμός κατοίκων που δεν εκκένωσε την περιοχή, έχει παγιδευτεί μέσα στα σπίτια του. Η ζωή τους μάλιστα είναι σε κίνδυνο, καθώς η στάθμη του νερού ανέβηκε σε εξαιρετικά επικίνδυνα επίπεδα.

Το απόγευμα (ώρα Ελλάδος) συνέχιζε το πέρασμά του από τα βόρεια της Φλόριντα, έχοντας υποβαθμιστεί σε κατηγορία 1.

Storm surge causing structural damage and blowing out the doors of condo complex in Cedar Key, FL from Hurricane Idalia @accuweather pic.twitter.com/WAJgBtZtku — Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerAccu) August 30, 2023

Δείτε εικόνες και βίντεο από τον τυφώνα Idalia:

This is, by far, the most intense thing I have ever experienced #Idalia pic.twitter.com/F2IWcXx6z7 — Will Wise (@WillWise_WX) August 30, 2023

Major storm surge in Cedar Key, FL from Hurricane Idalia pic.twitter.com/IP9Bk0ourv — Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerAccu) August 30, 2023

Incredible #Idalia storm surge 6’ and counting here at Cedar Key, FL pic.twitter.com/8MzaHJpWce — Jim Cantore (@JimCantore) August 30, 2023

Storm surge causing structural damage and blowing out the doors of condo complex in Cedar Key, FL from Hurricane Idalia @accuweather pic.twitter.com/WAJgBtZtku — Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerAccu) August 30, 2023

INCREDIBLE VIDEO | Heartbreaking footage to watch. This is a time-lapse video from Steinhatchee, Florida early Wednesday morning as storm surge from Hurricane Idalia pushed ashore. Surge values could top out over 10 feet in spots around this location. #Idalia #FLwx pic.twitter.com/xyMABT0Ylq — Zach Covey (@ZachCoveyTV) August 30, 2023

Hurricane #Idalia made landfall in Florida’s Big Bend this morning packing destructive winds, blinding rainfall, and life-threatening storm surge. pic.twitter.com/tUpRA5W0yQ — AccuWeather (@accuweather) August 30, 2023









Πηγή: iefimerida