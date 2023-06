Ιράκ: Διαμαρτυρία έξω από την πρεσβεία της Σουηδίας στη Βαγδάτη για το Κοράνι

Διαμαρτυρία πραγματοποίησαν σήμερα δεκάδες Ιρακινοί, οι οποίοι κατάφεραν σήμερα να εισέλθουν για σύντομο χρονικό διάστημα μέσα στην πρεσβεία της Σουηδίας στη Βαγδάτη, για το κάψιμο σελίδων ενός αντιτύπου του Κορανίου στη Στοκχόλμη από έναν Ιρακινό, σύμφωνα με φωτογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι διαμαρτυρόμενοι, οπαδοί του Ιρακινού σιίτη ηγέτη Μοκτάντα Σαντρ παρέμειναν σχεδόν ένα τέταρτο της ώρας μέσα στη διπλωματική αντιπροσωπεία της Σουηδίας και βγήκαν από αυτήν ήσυχα με την άφιξη των δυνάμεων της τάξης, σύμφωνα με τον φωτογράφο.

Το σουηδικό υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι «ενημερώθηκε για την κατάσταση. Το προσωπικό της πρεσβείας μας είναι ασφαλές».

Οι διαδηλωτές μετείχαν σε μια πομπή που συγκάλεσε ο μουσουλμάνος σιίτης θρησκευτικός ηγέτης Μοκτάντα Σαντρ, που είναι απρόβλεπτος αλλά και ιδιαίτερα σεβαστός από δεκάδες χιλιάδες Ιρακινούς.

Ο Σαντρ, αλλά και η ιρακινή κυβέρνηση, στην οποία δεν συμμετέχει, καταδίκασαν έντονα την ενέργεια του Σαλουάν Μομίκα, Ιρακινού πρόσφυγα στη Σουηδία, ο οποίος χθες Τετάρτη έκαψε μερικές σελίδες από ένα αντίτυπο του Κορανίου μπροστά από το μεγαλύτερο τζαμί της Στοκχόλμης, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης για τη διεξαγωγή της οποίας είχαν δώσει άδεια οι σουηδικές αρχές.

Η κυβέρνηση της Βαγδάτης καταδίκασε αυτές τις ενέργειες που γίνονται «επανειλημμένα» από «άρρωστα και εξτρεμιστικά μυαλά». Το ιρακινό υπουργείο Εξωτερικών κατήγγειλε «την άδεια που έδωσαν οι σουηδικές αρχές σε έναν εξτρεμιστή να κάψει ένα αντίτυπο του Ιερού Κορανίου».

Πολλές άλλες μουσουλμανικές χώρες κατήγγειλαν την «υποκίνηση στο μίσος» και την «πρόκληση».

Κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης έξω από την πρεσβεία της Σουηδίας στη Βαγδάτη, ορισμένοι διαδηλωτές κρατούσαν φυλλάδια πάνω στα οποία ήταν γραμμένο στα αγγλικά και τα αραβικά: «Το Σύνταγμά μας είναι το Κοράνι. Ηγέτης μας ο Μοκτάντα Σαντρ» .

Έκαψαν επίσης σημαίες του ουράνιου τόξου, σύμβολο της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ+, ανταποκρινόμενοι στην έκκληση του Σαντρ που διατυπώθηκε σε ένα μήνυμα στο Twitter: «ο καλύτερος τρόπος να προκαλείς» αυτούς που στηρίζουν το κάψιμο του Kορανίου.

Στην πύλη της πρεσβείας της Σουηδίας, έγραψαν επίσης με σπρέι «Ναι, ναι στο Κοράνι».

⚡️Riot at the Swedish Embassy in Iraq after burning the Koran⚡️ #shock Lady_Di TWITTER 💬 pic.twitter.com/f64byN7u3r

Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 32χρονος εργαζόμενος Χουσέιν Αλί Ζεϊντάν ζήτησε να αφαιρεθεί η ιρακινή ταυτότητα από τον Σαλουάν Μομίκα «γιατί αυτός δεν αντιπροσωπεύει το Ιράκ».

Τέτοιου είδους ενέργειες όπως αυτή στην οποία επιδόθηκε ο Σαλουάν Μομίκα έχουν ήδη σημειωθεί στη Σουηδία ή σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μερικές φορές με πρωτοβουλία ακροδεξιών κινημάτων, που είχαν ως αποτέλεσμα κατά το παρελθόν κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας και διπλωματικές εντάσεις.

Iraqis stormed the Swedish Embassy in Baghdad after a copy of the Koran was burned in Stockholm on Wednesday. pic.twitter.com/MybWYpXR8g

— Citizen Free Press (@CitizenFreePres) June 29, 2023