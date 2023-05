Ιράν: Στο εδώλιο δυο γυναίκες ηθοποιοί επειδή έβγαλαν τη μαντίλα τους σε εκδήλωση

Εξακολουθεί να κάνει βήματα «προς τα πίσω» το Ιράν και αυτό φάνηκε και σήμερα, όπου οι αρχές αποφάσισαν να παραπέμψουν στη δικαιοσύνη, άλλες δύο γυναίκες ηθοποιοί που θα προσαχθούν ενώπιον δικαστηρίου επειδή εμφανίστηκαν χωρίς μαντίλα σε μια εκδήλωση στην Τεχεράνη.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Fars οι αρχές του Ιράν, ξεκίνησαν έρευνα σε βάρος της Αφσανέχ Μπαϊγκάν και της Φατεμέχ Μοταμενταριά, αφού οι δύο ηθοποιοί του κινηματογράφου και της τηλεόρασης «αφαίρεσαν τις μαντίλες τους τους κατά τη διάρκεια μιας τελετής».

Και οι δύο παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα και αναμένεται να δικαστούν. Οι φωτογραφίες των δύο Ιρανών γυναικών έγιναν viral στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Οι δύο ηθοποιοί είχαν παραστεί σε μια εκδήλωση προς τιμή του διάσημου Ιρανού συναδέλφου τους, του Ατίλα Πεσιανί χωρίς να φορούν τις μαντίλες τους.

Στις 25 Απριλίου η αστυνομία της ιρανικής πρωτεύουσας προσέφυγε εναντίον δύο άλλων ηθοποιών, της Καταγιούν Ριαχί και της Παντεά Μπαχράμ, επειδή «διέπραξαν το αδίκημα να αφαιρέσουν το χιτζάμπ τους δημοσίως» και «ανήρτησαν τις φωτογραφίες στο διαδίκτυο».

Η δίωξη σε βάρος των ηθοποιών ασκήθηκε αφού τέθηκε σε εφαρμογή, στα μέσα Απριλίου, ένα νέο σχέδιο της αστυνομίας του Ιράν για εντατικοποίηση του ενδυματολογικού ελέγχου.

Η μαντίλα έγινε υποχρεωτική για τις γυναίκες μετά την Ισλαμική Επανάσταση, το 1979. Τους τελευταίους μήνες, ολοένα και περισσότερες γυναίκες εμφανίζονταν στον δρόμο με ακάλυπτο το κεφάλι, ιδίως μετά το κίνημα αμφισβήτησης που ξεκίνησε με τον θάνατο, τον περασμένο Σεπτέμβριο, της νεαρής Μαχσά Αμινί, η οποία είχε συλληφθεί γιατί δεν φορούσε «σωστά» τη μαντίλα της.

Στα μέσα Απριλίου οι αρχές ανακοίνωσαν ότι περισσότερα από 150 εμπορικά καταστήματα έκλεισαν μέσα σε 24 ώρες επειδή οι γυναίκες υπάλληλοί τους δεν φορούσαν μαντίλα.

