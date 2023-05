Ισχυρή έκρηξη στο Μιλάνο – Βίντεο σοκ με αυτοκίνητα τυλιγμένα στις φλόγες

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι στο Μιλάνο, όταν ένα φορτηγάκι που μετέφερε φιάλες υγραερίου τυλίχθηκε στις φλόγες.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες αρχικά εκδηλώθηκε φωτιά στο φορτηγό και στη συνέχεια ακολούθησαν απανωτές εκρήξεις, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι το όχημα μετέφερε φιάλες υγραερίου.

Σύμφωνα με την Corriere della Sera τουλάχιστον τέσσερα αυτοκίνητα τυλίχθηκαν στις φλόγες, ενώ τέσσερις άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Η φωτιά ξέσπασε στον δρόμο Πιερ Λομπάρντο με τις φλόγες να αγγίζουν τα διπλανά κτήρια, όπου στεγάζεται ένα φαρμακείο και αρκετά διαμερίσματα. Από τη φωτιά δεν γλίτωσαν σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Οι καραμπινιέροι απέκλεισαν την περιοχή. Στην περιοχή λειτουργεί και παιδικός σταθμός, που εκκενώθηκε εγκαίρως και όλα τα παιδιά έχουν μεταφερθεί σώα σε ασφαλές σημείο.

Emergency services responding to large explosion in city centre of northern Italy’s Milan; large column of black smoke seen rising above scene…#Italy #italyflussi #Italyexplosion #Milan pic.twitter.com/nEZLBOiqOP

— Sujit Gupta (@sujitnewslive) May 11, 2023