Ισπανία: Τουλάχιστον 35 μετανάστες πνίγηκαν σε ναυάγιο σκάφους στον Ατλαντικό

Τραγωδία με μετανάστες στην Ισπανία στον Ατλαντικό. Τουλάχιστον 35 άνθρωποι πνίγηκαν μετά τη βύθιση σκάφους που κατευθυνόταν στο νησί Γκραν Κανάρια.

Το νέο πολύνεκρο ναυάγιο με μετανάστες, αυτή τη φορά στην Ισπανία, ανακοίνωσε η Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Walking Borders». Πηγή στην ισπανική ναυτική υπηρεσία διάσωσης ανέφερε στο Reuters ότι ένα παιδί είναι μεταξύ των νεκρών και 24 άνθρωποι διασώθηκαν από τη βυθισμένη λέμβο.

Τους διασωθέντες μετανάστες παρέλαβε προσωπικό του Ερυθρού Σταυρού.

Η επιχείρηση διάσωσης έγινε υπό την καθοδήγηση των μαροκινών αρχών περίπου 88 μίλια νοτιοανατολικά από τη Γκραν Κανάρια.

Η «Walking Borders» και μια άλλη ΜΚΟ, η «Alarm Phone», ανέφεραν αρχικά ότι η λέμβος μετέφερε 59 ανθρώπους.

Spain’s coast guards intercepted 63 migrants at sea, south-east of the Spanish island of Gran Canaria in the Atlantic Ocean. At the port, the migrants were attended by Red Cross personnel pic.twitter.com/RbeICxGfjq

— Reuters (@Reuters) June 21, 2023