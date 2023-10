Ισραήλ: Αποσύρει διπλωμάτες από την Τουρκία

Τη μεγαλύτερη επίθεση από τις 7 Οκτωβρίου εξαπέλυσε το βράδυ της Παρασκευής το Ισραήλ κατά της Γάζας πραγματοποιώντας και χερσαία εισβολή.

Ο παλαιστινιακός θύλακας παραμένει αποκομμένος από τον υπόλοιπο κόσμο, καθώς το Τελ Αβίβ «έκοψε» το τηλέφωνο και το ίντερνετ, κίνηση που σύμφωνα με ανθρωπιστικές οργανώσεις μπορεί να αποτελέσει προκάλυψη για τη διάπραξη ωμοτήτων.

Το ψήφισμα που υιοθετήθηκε με μεγάλη πλειοψηφία από τον ΟΗΕ και εισηγείται ανθρωπιστική εκεχειρία απορρίφθηκε από το Ισράηλ που έκανε μάλιστα λόγο για «ημέρα ντροπής».

Δείτε live εικόνα εδώ

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Έλι Κοέν δήλωσε το Σάββατο ότι διέταξε όλους τους διπλωματικούς εκπροσώπους του Ισραήλ να επιστρέψουν από την Τουρκία, λόγω των «σκληρών δηλώσεων».

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Κοέν δήλωσε ότι η κίνηση αυτή έγινε για να «επανεκτιμηθούν οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας».

Given the grave statements coming from Turkey, I have ordered the return of diplomatic representatives there in order to conduct a reevaluation of the relations between Israel and Turkey.

— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) October 28, 2023