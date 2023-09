Ισραήλ: Άρμα μάχης έπληξαν δύο συριακά στρατιωτικά κτίσματα στα Υψώματα του Γκολάν

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι άρμα μάχης έπληξαν δύο «πρόχειρα κτίσματα» που χρησιμοποιούσε ο συριακός στρατός στην περιοχή των Υψωμάτων του Γκολάν, κατά παράβαση της συμφωνίας απεμπλοκής του 1974.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο στρατός προχώρησε σε αυτό το πλήγμα από άρμα μάχης αφού στρατιώτες των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων εντόπισαν στα Υψώματα του Γκολάν τα δύο «στρατιωτικά κτίσματα» και συγκεκριμένα στην περιοχή της ζώνης ασφαλείας, στο Έιν Αλτίνα του όρους Ερμών χθες Τετάρτη (20/9/2023).

Ο ισραηλινός στρατός «θεωρεί το συριακό καθεστώς υπεύθυνο για όλες τις ενέργειες στο έδαφος αυτό και δεν θα επιτρέψει προσπάθειες παραβίασης της εθνικής κυριαρχίας του Ισραήλ», προστίθεται σε αυτήν την ανακοίνωση.

Σύμφωνα με το newsit, ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου ανέφερε ότι ένα άρμα που βρισκόταν στα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψώματα του Γκολάν άνοιξε πυρ σήμερα το απόγευμα εναντίον στόχου που βρισκόταν στην άλλη πλευρά της γραμμής οριοθέτησης.

Footage purports to show the IDF tank strikes against the temporary Syrian Army structures in the Golan Heights. pic.twitter.com/zbMc0laQ9R

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) September 21, 2023