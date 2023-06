Ιταλία: ΒΙΝΤΕΟ από τη στιγμή που τουρίστρια πάει να κάνει βουτιά και τσακίζεται στα βράχια

Τη στιγμή που μια γυναίκα που σκεφτόταν να πηδήξει από έναν βράχο στην Ιταλία, ξαφνικά γλίστρησε και έπεσε στα βράχια προτού βρεθεί στο νερό, δείχνει βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Η δραματική σκηνή καταγράφηκε από τον Αυστραλό Kal Glanznig, ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε αναφέρει ότι οι τουρίστες πρέπει να έχουν ταξιδιωτική ασφάλεια.

Η γυναίκα, η οποία στεκόταν στην κορυφή ενός βράχου στο Fiordo di Furore στην Ιταλία, φαινόταν να σκέφτεται αν θα κάνει το ριψοκίνδυνο άλμα όταν έχασε την ισορροπία της.

The dramatic scene was coincidentally captured by Australian who had moments earlier been highlighting why tourists needed to get travel insurance.#Fall #cliff #Italy pic.twitter.com/crs4Z6fwpE

