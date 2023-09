Καθαριστικά: Δείτε πόσο ασφαλή είναι

Τα οικιακά προϊόντα καθαρισμού μπορεί να εκλύουν εκατοντάδες επικίνδυνες χημικές ουσίες, σύμφωνα με μελέτη που διεξήγαγαν επιστήμονες της αμερικανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης «Environmental Working Group» και δημοσιεύεται στο περιοδικό «Chemosphere».

Στο πλαίσιο της μελέτης αναλύθηκαν 30 προϊόντα καθαρισμού, όπως καθαριστικά πολλαπλών χρήσεων, καθαριστικά για τζάμια και αποσμητικά χώρου, και προέκυψε ότι αυτά απελευθερώνουν εκατοντάδες επικίνδυνες πτητικές οργανικές ενώσεις, γνωστές ως VOC. Οι πτητικές οργανικές ενώσεις στα προϊόντα καθαρισμού επηρεάζουν την ποιότητα του αέρα τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους.

Ωστόσο, μολύνουν τον αέρα των εσωτερικών χώρων δύο έως πέντε φορές περισσότερο από τον εξωτερικό αέρα, ενώ ορισμένες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για δέκα φορές περισσότερο. Ορισμένα προϊόντα εκπέμπουν πτητικές οργανικές ενώσεις για ημέρες, εβδομάδες ή και μήνες.

Οι ερευνητές εξέτασαν τόσο συμβατικά προϊόντα όσο και «πράσινα» προϊόντα καθαρισμού και εντόπισαν συνολικά 530 μοναδικές VOC στα προϊόντα αυτά. Από αυτές οι 193 ήταν επικίνδυνες. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι τα προϊόντα με την ένδειξη «πράσινα» εκλύουν λιγότερες πτητικές οργανικές ενώσεις, περίπου τις μισές κατά μέσο όρο, σε σύγκριση με τα συμβατικά προϊόντα.

Τα πράσινα προϊόντα που κατηγοριοποιήθηκαν και ως «χωρίς άρωμα» είχαν σχεδόν οκτώ φορές λιγότερες VOC από τα συμβατικά προϊόντα και τέσσερις φορές λιγότερες από τα πράσινα προϊόντα που περιείχαν άρωμα στην ετικέτα τους.

