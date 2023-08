Ken: Η άγνωστη ιστορία πίσω από την διάσημη κούκλα

«Υπάρχω μόνο μέσα από τη ζεστασιά που έχει το βλέμμα σου όταν με κοιτάς», λέει ο Ken του Ryan Gosling στη Barbie της Margot Robbie σε μια ειλικρινή αποδόμηση της αρρενωπής, macho περσόνας που υιοθέτησε μετά την εμπειρία του στον πραγματικό κόσμο. Ο Ken γίνεται κοινωνός του συναισθηματικού κόσμου, συνειδητοποιεί και λέει ανοιχτά όσα νιώθει.

Στην Barbieland, η Barbie είναι τα πάντα, ενώ ο Ken, δεν είναι τίποτα αν δεν του δώσει σημασία η αγαπημένη του κούκλα. Στον αληθινό κόσμο όμως, η ιστορία του Ken είναι αρκετά πιο ενδιαφέρουσα από αυτά που θα είχε να πει ένας νάρκισσος surfer που είναι εθισμένος στην εικόνα του και ένα κορίτσι.

H Ruth ίδρυσε τη Mattel με τον σύζυγό της, Elliot και τον φίλο τους, Matt Matson, το 1945 (το Mattel προκύπτει από την σύμπτυξη των Matt και Elliot). Η Barbie πήρε το όνομά της από την κόρη της δημιουργού της κούκλας, Ruth Handler, την Barbara. Η ίδια όμως είχε ένα ακόμα παιδί, έναν ήσυχο γιο που λάτρευε να διαβάζει βιβλία, τον Kenneth. Αυτός ενέπνευσε την κούκλα με το όνομα Ken. Το 1961, δύο χρόνια αφότου η Mattel παρουσίασε την πρώτη κούκλα Barbie, ο Kenneth Sean Carson μπήκε στο δικό του κουτί και στα ράφια των καταστημάτων.

Ο πρώτος Ken έμοιαζε με αυτόν του Ryan Gosling. Η «δουλειά» του ήταν η παραλία, φορούσε ένα κόκκινο μαγιό και είχε ευδιάκριτους κοιλιακούς. Η εμφάνισή του ήταν κάπως αμφιλεγόμενη, καθώς ήδη η Barbie είχε προκαλέσει αντιδράσεις, ως υπερβολικά σεξουαλικοποιημένη εκδοχή για παιδικό παιχνίδι (εξαιτίας του στήθους της), αλλά και λόγω των απρόσιτων αναλογιών της που θα δημιουργούσαν διατροφικές διαταραχές στα έφηβα κορίτσια. Ο Ken από την πλευρά του, έπρεπε να δείχνει όσο πιο μη σεξουαλικός και clean cut γινόταν, για να μην εντείνει κι άλλο το sex appeal της Barbie, ως σύντροφος στο πλευρό της.

Τι συνέβη με τα γεννητικά όργανα του Ken;

Η Mattel επέμενε ο Ken να μην έχει γεννητικά όργανα, παρά τις αντιρρήσεις των δημιουργών, Ruth Handler και Charlotte Johnson. Οι σχεδιάστριες θεωρούσαν πως θα έπρεπε να υπάρχει στον καβάλο της αρσενικής κούκλας κάτι που να τον ξεχώριζε από τη Barbie, έστω ένα φούσκωμα εν είδει πέους. Τα στελέχη της Mattel, αφού συμβουλεύτηκαν παιδοψυχολόγο, συμφώνησαν σε «ένα σορτς με όγκο στο κατάλληλο σημείο». Αλλά για να μειωθεί το κόστος παραγωγής, αυτό περιορίστηκε στη λεία επιφάνεια που έχει και η Barbie στο ύψος των γεννητικών της οργάνων.

Η αληθινή ιστορία του Ken

Ο πραγματικός Ken – Kenneth Handler – διέφερε πολύ από τον συνονόματό του με μια πρώτη ματιά. Αγαπούσε να παίζει πιάνο και απολάμβανε να βλέπει ταινίες με υπότιτλους. Ήταν πολύ σοβαρός και μετρημένος και απεχθανόταν τη μικροσκοπική, πλαστική εκδοχή του: «Ο Ken είναι το Malibu. Πάει στην παραλία και κάνει σερφ. Εγώ ήμουν το παιδί που έπαιζε πιάνο και έβλεπε ταινίες. Όλα τα κορίτσια πίστευαν ότι ήμουν κόπανος. Η Barbie θα έπρεπε να νοιάζεται για περισσότερα από το να πηγαίνει απλά στην παραλία και να περνάει καλά. Θα έπρεπε να νοιάζεται για τη φτώχεια και τα βάσανα στον κόσμο», έλεγε ο Kenneth Handler για την πλαστική σύντροφο της φιγούρας Ken.

Το 1963, o Kenneth Handler παντρεύτηκε τη Suzie Handler και κατά τη διάρκεια του γάμου τους απέκτησαν τρία παιδιά. Το 1966, ο ίδιος ίδρυσε με τον Norm Ratner μια δισκογραφική εταιρεία, την Penthouse, ενώ στα 70s είχε μια φωτογραφική γκαλερί, όπου έχει γραφτεί σε περιοδικό της εποχής ότι έδειχνε εικόνες που είχε τραβήξει ο ίδιος σε ένα show με τίτλο All American Boys – παραπέμποντας με τη θεματική του στο Selma Avenue, τον δρόμο του Los Angeles που είναι παράλληλα στο Hollywood Boulevard και που τότε ήταν φημισμένη πιάτσα για gay πορνεία.

Στις σκοτεινές γραμμές της ζωής του Kenneth, θα πρέπει να προστεθεί και ένας ισχυρισμός του τραγουδιστή Bobby Jameson, ο οποίος είχε υπογράψει με τη δισκογραφική Penthouse και υποστήριξε ότι ο Handler τον έδιωξε το 1966, όταν αρνήθηκε να ικανοποιήσει κάποιο σεξουαλικό του αίτημα.

Στον παιχνιδόκοσμο, η κούκλα Ken είχε τη δική της αποδοχή από το gay κοινό. Η εκδοχή Magic Earring Ken λειτουργούσε με κάποιον τρόπο ως ορόσημο, αφού για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα ήταν μια queer εκδοχή της διάσημης κούκλας που εισήγαγε την queer κουλτούρα στα πιο λαϊκά στρώματα.

Η Mattel τότε θέλοντας να περιορίσει τη ζημιά, υποστήριξε πως οι ισχυρισμοί ότι ο Ken είναι gay ήταν «εξωφρενικοί». «Έχοντας αρνηθεί εδώ και καιρό ότι υπάρχει σεξουαλικό υπόβαθρο στις κούκλες τους, η Mattel βρέθηκε ξαφνικά στη θέση να πρέπει να επιβεβαιώσει την ετεροφυλοφιλία του Earring Magic Ken: το δαχτυλίδι γύρω από το λαιμό του Ken θα μπορούσε επίσης να ήταν μια θηλιά», έγραψε η καθηγήτρια και ειδικός στη Barbie, Ann Ducille το 1996, στο Toy Theory: Black Barbie and The Deep Play of Difference. Η κυκλοφορία του Earring Magic Ken σταμάτησε και ο Ken έπρεπε για τα επόμενα χρόνια της ύπαρξής του στο κουτί, να αποδεικνύει ότι δεν είναι τίποτα πέρα από ετεροκανονικός.

Ο πραγματικός Kenneth Handler πέθανε το 1994, σε ηλικία 50 ετών. Η επίσημη αιτία θανάτου ήταν ένας όγκος στον εγκέφαλο, ανακοίνωση την οποία έκανε δημόσια η μητέρα του. Υπήρξαν όμως μεταγενέστεροι ισχυρισμοί ότι πέθανε από επιπλοκές που σχετίζονται με το AIDS. Ο Kenneth φημολογείται ότι είχε κάνει come out για τη σεξουαλικότητά του στους γονείς του και ότι παραδέχτηκε ότι βγήκε θετικός στο AIDS το 1990.

Σήμερα, ο Earring Magic Ken δεν υπάρχει καν στα αρχεία της Mattel ως ειδική έκδοση του Ken.

Πηγή: ladylike