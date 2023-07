Κίλιαν Μέρφι: Έτρωγε μόνο ένα αμύγδαλο την ημέρα για τις ανάγκες της ταινίας «Oppenheimer»

Η πρωταγωνίστρια του πολυαναμενόμενου «Oppenheimer» Έμιλι Μπλαντ αποκάλυψε την «εξαντλητική» προσπάθεια απώλειας βάρους στην οποία προχώρησε ο Κίλιαν Μέρφι για να υποδυθεί τον «πατέρα της ατομικής βόμβας».

Μιλώντας στο Extra για την ριζική μεταμόρφωση του Μέρφι αποκάλυψε ότι «έτρωγε μόνο ένα αμύγδαλο την ημέρα. Ήταν τόσο αδύνατος», είπε χαρακτηριστικά η Μπλαντ η οποία υποδύεται τη σύζυγό του Κάθριν Οπενχάιμερ στην ταινία.

Σημειώνεται ότι ο Ιρλανδός ηθοποιός στο παρελθόν είχε περιγράψει λεπτομερώς τις ακρότητες στις οποίες προχώρησε για να υποδυθεί τον διάσημο θεωρητικό φυσικό που έπαιξε κεντρικό ρόλο στη δημιουργία της ατομικής βόμβας κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Μιλώντας μεταξύ άλλων στους New York Times, εξήγησε πως πέντε μήνες πριν από τα γυρίσματα άρχισε να προετοιμάζεται τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά για τον ρόλο.

