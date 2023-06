«Oppenheimer»: Ακατάλληλη για ανηλίκους κάτω των 17 ετών η νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν

Μία από τις μεγαλύτερες και πολυ-αναμενόμενες ταινίες που αναμένεται να “ανοίξουν” στις σκοτεινές αίθουσες φέτος το καλοκαίρι, είναι φυσικά και το «Oppenheimer» του Κρίστοφερ Νόλαν, μία ταινία που κρίθηκε ως ακατάλληλη για ανηλίκους κάτω των 17 ετών.

Οι θαυμαστές του Κρίστοφερ Νόλαν έμειναν έκπληκτοι με την είδηση ότι η επερχόμενη βιογραφική του ταινία, “Oppenheimer”, θα είναι ακατάλληλη για ανηλίκους κάτω των 17 ετών.

Το “Oppenheimer”, στο οποίο θα δούμε τον Κίλιαν Μέρφι να υποδύεται τον θεωρητικό φυσικό Ρόμπερτ Οπενχάιμερ -ηγετική φυσιογνωμία του άκρως απόρρητου “Manhattan Project” και “πατέρα της ατομικής βόμβας” κατά τη διάρκεια του Β ’Παγκοσμίου Πολέμου-, θα λάβει βαθμολογία “R” στις ΗΠΑ, που σημαίνει ότι οποιοσδήποτε κάτω των 17 ετών δεν θα μπορεί να το παρακολουθήσει στους κινηματογράφους χωρίς συνοδεία γονέας ή ενός ενήλικα κηδεμόνα.

A new TV Spot for ‘OPPENHEIMER’ has been released. It confirms that the film has been rated R. pic.twitter.com/yWEj6OxWFi

