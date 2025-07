Αεροσκάφος της Ryanair πήρε «φωτιά» σε αεροδρόμιο της Ισπανίας ΒΙΝΤΕΟ

Πανικός επικράτησε σε πτήση της Ryanair που ήταν έτοιμη για απογείωση από το αεροδρόμιο της Μαγιόρκα με προορισμό το Μάντσεστερ όταν υπήρξε συναγερμός για φωτιά στο αεροσκάφος.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί, κάποιοι από τους επιβάτες εκκένωσαν το αεροπλάνο από το ένα από τα δύο φτερά με αποτέλεσμα πέφτοντας στο έδαφος να τραυματιστούν.

Ryanair 737-800 evacuated at Palma de Mallorca Airport after a fire indication developed on board during taxi.

The SAMU061 coordination center received a call at a.m, reporting a fire on flight RK3446 to Manchester.

A total of 18 people were injured during the evacuation, six… pic.twitter.com/XpCCejGq2t

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 5, 2025