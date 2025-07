Σοκαριστικός τραυματισμός για τον Μουσιάλα – Του διέλυσε τον αστράγαλο ο Ντοναρούμα ΒΙΝΤΕΟ

Σοκ με τον Τζαμάλ Μουσιάλα στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων των ΗΠΑ.

Στο φινάλε του πρώτου μέρους του προημιτελικού ανάμεσα στην Μπάγερν Μονάχου και στην Παρί Σεν Ζερμέν ο επιθετικός των Βαυαρών μπήκε στην περιοχή και άθελά του ο Τζίτζιο Ντοναρούμα του «κλείδωσε» το αριστερό πόδι.

Η εικόνα με τον πόδι του να είναι …στριμμένο κάνει τον γύρο του κόσμου και όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ έχει κάταγμα. Ο παίκτης μεταφέρθηκε με φορείο εκτός γηπέδου και ο Ιταλός τερματοφύλακας ξέσπασε σε κλάματα.

Oh God, oh God, oh God… Musiala’s catastrophic injury!!!!

⚠️ The clip may not be suitable for some.#FIFACWC #psgbayern pic.twitter.com/mIhAEFA7ph

— FOOTZONE | ENGLISH (@footzoneeng) July 5, 2025