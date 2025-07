Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν πήγε στην κηδεία του Ντιόγκο Ζότα

Την ώρα που ο Ρούμπεν Νέβες ταξίδεψε για 13 ώρες από το Ορλάντο, όπου είχε υποχρεώσεις με την Αλ Χιλάλ, για να βρεθεί στην κηδεία του Ντιόγκο Zότα στην Πορτογαλία ο Κριστιάνο Ρονάλντο απείχε!

Όλοι περίμεναν την άφιξη του αρχηγού της εθνικής Πορτογαλίας στο Γκοντόμαρ του Πόρτο και στην κηδεία του Κόστα και του αδελφού του αλλά κανείς δεν τον είδε.



Σύμφωνα με τα ΜΜΕ στην Ισπανία ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει τις οικογενειακές διακοπές του στη Μαγιόρκα και μάλιστα τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί και βίντεο που τον δείχνει να κολυμπάει στη θάλασσα και να χαιρετάει!

Ο Ρονάλντο με τον Ζότα έπαιξαν για χρόνια μαζί στην Εθνική Πορτογαλίας και κατέκτησαν 2 φορές το Nations League.

Σύμφωνα με την «Mirror» αλλά και ΜΜΕ στην Πορτογαλία ο Ρονάλντο ήταν επιφυλακτικός στο να εμφανιστεί στη μικρή πόλη Γκοντόμαρ αφού η απουσία του θα επισκίαζε τον αποχαιρετισμό στον συμπαίκτη του και μικρότερο αδερφό του.

Η απουσία του πάντως προκάλεσε αρνητικά σχόλια στα social media και όχι μόνο.

Nelson Semedo, Ruben Días , Former coach Fernando Santos , Bernado Silva , Ruben Neves , Bruno Fernandez , Diogo Dalot and other portuguese players have arrived for the funeral of Diogo Jota and his brother André. 🤍

But Portugal captain Cristiano Ronaldo was not present. 🇵🇹❌ pic.twitter.com/X1f25ek2GB

— Football Memes (@Footballl_Memes) July 5, 2025