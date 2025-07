Ισπανία: Ημίγυμνοι ακτιβιστές διαμαρτυρήθηκαν κατά των ταυρομαχιών ΦΩΤΟ

Ακτιβιστές των οργανώσεων AnimaNaturalis και People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) πραγματοποίησαν σήμερα περφόρμανς διαμαρτυρίας κατά των ταυρομαχιών, ενόψει της αυριανής έναρξης του φεστιβάλ Σαν Φερμίν στην Παμπλόνα της Ισπανίας.

Το φεστιβάλ του Σαν Φερμίν είναι ένα από τα πιο διάσημα παραδοσιακά φεστιβάλ της Ισπανίας και γίνεται κάθε χρόνο στην Παμπλόνα, από τις 6 έως τις 14 Ιουλίου. Το φεστιβάλ είναι πιο γνωστό παγκοσμίως για το «encierro», δηλαδή το παραδοσιακό κυνήγι των ταύρων στους δρόμους της πόλης. Κάθε πρωί, οι συμμετέχοντες τρέχουν μπροστά από έξι ταύρους και έξι βόδια, σε μία διαδρομή περίπου 850 μέτρων που καταλήγει στην αρένα ταυρομαχιών.

Οι ακτιβιστές υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων διαμαρτυρήθηκαν σήμερα στην Παμπλόνα, ξαπλώνοντας στο έδαφος ημίγυμνοι και καλυμμένοι με αίμα, ενώ στα κεφάλια τους υπήρχαν κέρατα ταύρου.

