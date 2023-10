Λονδίνο: Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα για να υποστηρίξουν τους Παλαιστίνιους – ΒΙΝΤΕΟ

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στο κέντρο του Λονδίνου κάτω από αυστηρά αστυνομικά μέτρα για να υποστηρίξουν τους Παλαιστίνιους.

Η διαδήλωση επιτράπηκε από την αστυνομία, η οποία είχε προειδοποιήσει ότι θα συλληφθεί οποιοδήποτε πρόσωπο εκδηλώσει υποστήριξη προς την οργάνωση Χαμάς. Διαδηλώσεις οργανώθηκαν και σε άλλες πόλεις του Ηνωμένου Βασιλείου όπως το Μάντσεστερ και το Εδιμβούργο.

Η πορεία ξεκίνησε από την Ρίτζεντ Στριτ, μπροστά στα έδρα του BBC. Οι διαδηλωτές κρατούσαν παλαιστινιακές σημαίες, πλακάτ με συνθήματα όπως «Ελευθερία για την Παλαιστίνη», «Σταματήστε την σφαγή στην Γάζα» και καλούσαν για την επιβολή κυρώσεων κατά του Ισραήλ.

We cannot be silent or silenced.

Η αστυνομία και η βρετανική κυβέρνηση έχουν υιοθετήσει αυστηρούς τόνους, περισσότεροι από 1.000 αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί σήμερα στο Λονδίνο, ενώ οι αρχές αναφέρουν αύξηση των αντισημιτικών ενεργειών εδώ και μία εβδομάδα στην χώρα. Χθες νεαρή γυναίκα συνελήφθη με την κατηγορία της δημόσιας υποστήριξης της Χαμάς που έχει χαρακτηρισθεί τρομοκρατική οργάνωση και στην Βρετανία.

Η πρόσοψη της έδρας του BBC από όπου ξεκίνησε η πορεία καλύφθηκε την νύκτα με κόκκινη μπογιά. Η οργάνωση Palestine Action ανέλαβε την ευθύνη για την ενέργεια, κατηγορώντας το BBC για συνέργεια και «ματωμένα χέρια» εξαιτίας της κάλυψης του πολέμου.

The anti-Israel protest in London today is huge.

According to the police, more than 50 000 people are out on the streets. pic.twitter.com/5hBtvovLCJ

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 14, 2023